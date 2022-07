Classificação Liga das nações de vôlei feminino 2022 no mata-mata

A classificação Liga das nações de vôlei feminino 2022 para o mata-mata já está definida! Com oito seleções, a disputa da fase eliminatória tem início em 13 e 14 de julho, em Ankara, na Turquia, com dois confrontos por dia. A Seleção Brasileira vai jogar e está pronta para buscar o primeiro título da competição. Confira como funciona e quais as datas do mata-mata no torneio de vôlei feminino.

Classificação Liga das nações de vôlei feminino 2022

A Liga das Nações reúne dezesseis seleções na primeira fase. Através de pontos corridos, as equipes disputaram a primeira fase por três semanas, onde cada uma entrou na quadra por quatro vezes na semana. Assim, somente os oito melhores avançaram para a fase adiante.

O time feminino dos Estados Unidos garantiu a liderança com 32 pontos, três de vantagem com o segundo. A Seleção Brasileira terminou em segundo lugar na Classificação Liga das Nações de vôlei feminino 2022 com 29 pontos, somando dez vitórias.

Garantiram-se também no mata-mata as equipes de Itália, China, Japão, Sérvia, Turquia e Tailândia. A seguir, confira a classificação final do primeiro turno.

Classificação Liga das nações de vôlei feminino 2022 atualizada e final

1 Estados Unidos – 32 pontos

2 Brasil – 29 pontos

3 Itália – 29 pontos

4 China – 26 pontos

5 Japão – 25 pontos

6 Sérvia – 23 pontos

7 Turquia – 23 pontos

8 Tailândia – 15 pontos

9 República Dominicana – 14 pontos

10 Alemanha – 14 pontos

11 Holanda – 14 pontos

12 Canadá – 12 pontos

13 Polônia – 12 pontos

14 Bulgária – 12 pontos

15 Bélgica – 8 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

Chaveamento da Liga das nações de vôlei feminino 2022

Oito seleções vão jogar as quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino, incluindo o Brasil. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães disputa pela primeira vez o título do torneio e a medalha de ouro.

No ano passado, em Tóquio nas Olimpíadas, o grupo ficou em segundo lugar com a medalha de prata. No entanto, o elenco da Liga das Nações é formado por jovens jogadoras.

O chaveamento da Liga das Nações se da pela seguinte forma: o vencedor do jogo entre Brasil e Japão vai enfrentar Estados Unidos ou Sérvia. Daí, do outro lado, Itália ou China vão jogar contra Turquia ou Tailândia.

Confira o chaveamento completo a seguir.

QUARTAS DE FINAL:

Brasil x Japão (1) – Quarta-feira, 13/07 às 09h

Estados Unidos x Sérvia (2) – Quarta-feira, 13/07 às 12h30

Itália x China (3) – Quinta-feira, 14/07 às 09h

Turquia x Tailândia (4) – Quinta-feira, 14/07 às 12h30

SEMIFINAL:

Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2 – Sábado, 16/07 às 09h

Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4 – Sábado, 16/07 às 12h30

FINAL:

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Domingo, 17/07 às 09h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Domingo, 17/07 às 12h30

Onde assistir a Liga das nações de vôlei feminino?

Os jogos da Liga das Nações de vôlei feminino são transmitidos exclusivamente pelo canal SporTV 2, disponível somente nas operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar, o torcedor obter o canal em sua programação da TV paga. Se não tem, deve entrar em contato com a operadora e assinar.

Online, o aplicativo do Globo Play, serviço de streaming, também exibe para o celular, tablet, computador ou smart TV.

