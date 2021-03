Treze x América-MG hoje 18/03: onde assistir e horário

Em busca de garantir uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2021, Treze e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília). Precisando apenas do empate para conquistar a classificação, o Coelho joga no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, Estado da Paraíba.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, os mineiros têm a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil 2021. Entretanto aos paraibanos, só a vitória interessa para avançarem no torneio.

Treze x América-MG: como assistir ao vivo Copa do Brasil

Onde assistir Treze e América-MG – Premiere

A partida entre Treze e América não terá transmissão da tv aberta. Entretanto, o torcedor pode acompanhar no Premiere. Para quem quiser ser cliente do canal pay-per-view, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Onde será Treze e América-MG ?

Assim como na edição passada, na primeira fase da Copa do Brasil a equipe com melhor posição no ranking da CBF joga fora de casa. Por isso, no confronto entre Treze e América, os mineiros atuam na Paraíba. No entanto, o clube terá a vantagem do empate, para garantir a classificação. Às 16h (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande.

Qual a provável escalação do jogo?

A provável escalação do Treze tem: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues e Birungueta, Jairinho e Ancelmo.

Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues e Birungueta, Jairinho e Ancelmo. A provável escalação do América-MG tem: Matheus Cavichioli; Thalys, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Flávio, Juninho e Alê, Leandro Carvalho, Ademir e Rodolfo.

