Que dia vai ser a final da Libertadores 2022? Data e estádio da final

Está chegando a hora! Athletico PR ou Flamengo, quem vai ser o grande campeão da Libertadores? A partida já tem data marcada e local, prontos para receberem os finalistas em uma disputa acirrada. Mas que dia vai ser a final da Libertadores 2022? Confira as principais informações da decisão na temporada.

Pela terceira vez seguida, os dois finalistas são brasileiros, mostrando a força do futebol brasileiro no cenário sul-americano.

Que dia vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 está marcada para sábado, 29 de outubro, no Equador, na cidade de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O horário ainda será definido pela Conmebol.

Os dois times finalistas vão disputar o título da Libertadores em partida única, em 90 minutos por dois tempos com 45 minutos onde quem vencer é o grande campeão. Em caso de empate no placar a prorrogação será iniciada e se nada mudar a decisão de pênaltis será iniciada 10 minutos após o fim do jogo.

Por conta da Copa do Mundo da FIFA em novembro e dezembro, a final da Libertadores este ano será em outubro, diferente da edição passada entre Palmeiras e Flamengo realizada em novembro, no Uruguai. Quando o Mundial das Seleções acontece, nenhuma outra competição de futebol acontece no mundo.

Já a questão de partida única foi alterada em 2019, quando Flamengo e River Plate disputaram a final em Lima, no Peru, com vitória do time brasileiro por 2 x 1, conquistando o segundo título da sua história. A decisão foi tomada pela Conmebol um ano antes após confusão entre torcedores na decisão entre River Plate e Boca em Buenos Aires, na Argentina. Por decisão unânime, a partida de volta teve de ser transferida para Madrid, na Espanha.

Onde é a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores vai ser no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. A sede da decisão foi escolhida pela Conmebol no início da temporada.

O Estádio foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987, com a ideia de receber os principais confrontos da Seleção do Equador, além dos confrontos do Barcelona de Guayaquil, equipe que utiliza o espaço como casa até hoje pelo Campeonato Equatoriano e Libertadores.

A capacidade é de 59 mil torcedores. O Estádio Monumental do Equador, deve passar por reformas para receber a final da Libertadores de 2022 com os dois finalistas. As cores são preto, vermelho e amarelo. Dois times já foram campeões da América no estádio de Guayaquil: o Olimpia em 1990 e o Vasco em 1998.

Quem vai fazer a final da Libertadores 2022?

As equipes de Athletico PR e Flamengo vão disputar a final da Libertadores 2022! Os dois venceram os seus confrontos na semifinal da temporada e carimbaram o passaporte para a decisão no Equador, em Guayaquill.

O Athletico terminou em segundo lugar no grupo B com 10 pontos, contabilizando três vitórias, um empate e duas derrotas. Depois superou o Cerro Porteño nas oitavas, o Estudiantes nas quartas e o Palmeiras na semifinal.

Do outro lado, o Flamengo garantiu o primeiro lugar no grupo H com 16 pontos, com cinco vitórias e um empate na classificação. Nas oitavas de final derrotou o Tolima, depois o Corinthians nas quartas de final e por fim o Vélez na semifinal, com goleada de Pedro.

Esta é a terceira final de times brasileiros seguida. Em 2020, o Palmeiras venceu o Santos e em 2021 novamente o Verdão ganhou, mas em cima do Flamengo.

⭐️ O caminho da #GloriaEterna tem o seu primeiro finalista! 🇧🇷🌪️ O @AthleticoPR vai disputar o título da CONMEBOL #Libertadores em Guayaquil, no dia 29/10. pic.twitter.com/a8o6ZLoHu9 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 7, 2022

Qual é a premiação ao campeão da Libertadores 2022?

O campeão da Libertadores em 2022 vai embolsar a premiação de 16 milhões de dólares, ou R$ 82,7 milhões de acordo com a cotação de setembro, além da taça de prata, as medalhas de ouro entregues pela Conmebol e o título de melhor equipe sul-americana na edição.

O vice-campeão leva para casa o total de R$ 31 milhões.

A Conmebol confirmou o acréscimo de quase um milhão de dólares na premiação da temporada 2022, incluindo o valor do vencedor. O número é maior do que o apresentado na temporada passada, onde o Palmeiras levantou o troféu ao vencer o Flamengo.

Na Libertadores, cada vez que um time passa de fase, o elenco fatura uma premiação diferente. Em cada nova etapa, esse número aumenta cada vez mais pela Conmebol como forma de recompensa. Na grande final não poderia ser diferente.

