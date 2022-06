Equipes disputam o título da Copa do brasil na categoria de base neste domingo; o Palmeiras venceu por 4 a 1 no primeiro jogo

Vasco x Palmeiras Sub 17: onde assistir final da Copa do Brasil (26/6)

Chegou a hora de descobrir quem será o grande campeão! As equipes de Vasco x Palmeiras Sub 17 se enfrentam neste domingo, 26 de junho, pelo jogo de volta na final da Copa do Brasil Sub 17. O palco do confronto será o Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com início às 11h (horário de Brasília). Confira o texto e saiba onde assistir a decisão do futebol hoje.

A final da Copa do Brasil Sub 17 hoje não tem gol fora de casa. Se a partida terminar empatada no saldo de gols, aí a disputa de pênaltis vai acontecer, sem prorrogação.

Onde assistir final Vasco x Palmeiras Sub 17 hoje?

O jogo do Vasco x Palmeiras Sub 17 hoje tem transmissão do SporTV, na TV fechada, a partir das 11h (Horário de Brasília). Para todos os estados do país, o canal do SporTV exibe a final da Copa do Brasil ao vivo. Para assistir online, o canal do Premiere e o Globo Play, serviço de streaming da emissora, transmitem aos assinantes.

Data: 26/06/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo

Onde assistir: SporTV

O time do Vasco teve uma longa caminhada até alcançar a final da Copa do Brasil. Na primeira fase venceu o Progresso, do Rio Grande do Sul, com dez gols. Depois superou o Internacional, Fluminense e o Bahia, na semifinal da competição da CBF até carimbar o seu passaporte para a final.

Porém, o elenco carioca perdeu a primeira partida e agora terá que marcar quatro gols para virar a partida e tornar-se campeão pela primeira vez.

Como foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub 17?

O Palmeiras pressionou o Vasco do começo ao fim na primeira partida da final. Não demorou para abrir o placar no minuto inicial do primeiro tempo com Endrick e Vitor Figueiredo. Daí, não parou mais.

Thayls ampliou com o terceiro gol do Verdão ainda no primeiro tempo, enquanto Gabriel Silva descontou para o Vasco aos 31 minutos.

No segundo tempo, uma reação do time carioca foi vista pelos torcedores, mas novamente sem conseguir alcançar o ritmo dos rivais verdes. Endrick marcou o segundo para coroar a vitória do Palmeiras por 4 x 1.

Relembre os gols no vídeo a seguir.

Quem são os campeões da Copa do Brasil Sub 17?

As equipes de São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Vitória já conquistaram o título da Copa do Brasil Sub 17.

Três disputam a primeira posição do ranking de maiores campeões: São Paulo, Flamengo e Palmeiras, com dois títulos para cada. O tricolor venceu em 2013 e 2020, enquanto o Flamengo levantou a taça em 2018 e 2021 e, por fim, o Verdão em 2017 e 2019.

Confira a lista completa de todos os campeões da final Copa do Brasil Sub 17.

São Paulo – 2 títulos

Flamengo – 2 títulos

Palmeiras – 2 títulos

Corinthians – 1 título

Atlético Mineiro – 1 título

Vitória – 1 título

