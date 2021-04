Vila Nova e Juventude: como assistir e horário do jogo hoje – 8/4

Vila Nova-GO e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela segunda fase da Copa do Brasil. Diferentemente da etapa anterior, não há vantagem para o visitante. Ou seja, quem vencer avança e em caso de empate, a disputa será nos pênaltis. Saiba como assistir ao vivo Vila Nova e Juventude hoje.

Como assistir ao vivo Vila Nova e Juventude?

O jogo entre Vila Nova-GO e Juventude, hoje, 8 de abril, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país no sistema pay-per-view. Para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que variam de R$59,90 a R$99,90. Por fim, o SporTV também exibe o duelo na tv fechada.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Escalação do jogo de hoje entre Vila Nova e Juventude

Vila Nova-GO : Georgemy; Celsinho, Rafael Donato, Nilson Jr. e William Formiga; Dudu, Pedro Bambu, Arthur Rezende e Alan Mineiro; Pedro Jr. e Thiaguinho.

: Georgemy; Celsinho, Rafael Donato, Nilson Jr. e William Formiga; Dudu, Pedro Bambu, Arthur Rezende e Alan Mineiro; Pedro Jr. e Thiaguinho. Juventude: Marcelo Carné; Paulo Henrique, Cleberson, Rafael Forster e Eltinho; João Paulo, Elton (Bochecha) e Guilherme Castilho; Capixaba, Marcos Vinicios e Matheus Peixoto.

Onde e quando será Vila Nova e Juventude?

O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, recebe o confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil, hoje, 8 de abril. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília). Quem avançar, fatura R$1,7 milhão de premiação, mas enfrenta o Juazeirense na próxima etapa.

Os goianos encararam na primeira fase a equipe do Atlético-BA, e mesmo jogando fora de casa, não tiveram dificuldades para derrotar o então adversário. Triunfo por 3 a 0, e a vaga garantida.

Assim como seu rival de hoje, o Juventude também jogou fora de casa e venceu por 3 a 0 na Copa do Brasil 2021. No entanto, o adversário do Juve foi o Murici-AL.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Criciúma x Ponte Preta – 19h

Vila Nova x Juventude – 21h30

