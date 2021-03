Ypiranga x Santa Cruz: onde assistir ao vivo jogo de hoje – 26/3

Após várias indefinições, Ypiranga-AP e Santa Cruz se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 15h30, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 1ª fase da Copa do Brasil. Com mando de campo do Negro-Anil, a partida que seria realizada no dia 17 de março precisou ser adiada por conta da proibição do jogo em Macapá (AP). CBF então precisou realocar a partida para o município fluminense.

Embora não jogue em seu estádio, o mando de campo é da equipe amapaense, que precisará vencer o duelo para seguir na Copa do Brasil 2021. Já ao Santinha, um empate basta para o clube avançar no torneio nacional. Isso porque, nesta primeira fase, a equipe em melhor posição no ranking da CBF joga fora de casa, mas tem a vantagem do empate.

Como assistir ao vivo Ypiranga x Santa Cruz?

O duelo entre Ypiranga e Santa Cruz pela 1ª fase da Copa do Brasil 2021 não terá transmissão da televisão aberta. Entretanto, o SporTV exibe o jogo ao vivo para todo país, a partir das 15h30.

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Onde e quando será Ypiranga x Santa Cruz?

A partida entre os clubes estava prevista para ser realizada em Macapá (AP). No entanto, após o veto do governo local sobre a realização de jogos, como medida de contenção ao novo coronavírus, a CBF precisou realocar o confronto para o Estado de Goiás.

Com novo local e data, o duelo então passou para o dia 17 março em Goiânia. Mas, um dia antes do confronto o Governo de Goiás anunciou a suspensão do futebol no Estado. Sem local para a realização do jogo, a CBF precisou adiar o duelo mais uma vez até definir um novo estádio.

Então no início da semana, a entidade confirmou o Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro, como local para sediar o confronto, que passou para sexta-feira (26), às 15h30.

