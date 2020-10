Corinthians na Série B? Desempenho da equipe é o mesmo de 2007

Após 14 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians soma 15 pontos, mesma pontuação do ano do rebaixamento. Embora Dyego Coelho tenha assumido a equipe há seis jogos, desempenho não melhorou e clube estuda novo técnico.

Após chegar ao quarto jogo sem vitória, depois de empatar com o Santos FC em 1 a 1 nesta quarta (7), e ocupar a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Corinthians começam a se perguntar: o que aconteceu com o time? cairemos para a segunda divisão novamente?

Desempenho do Corinthians semelhante ao de 2007

O torcedor corintiano lembra bem de 2007, ano em que a equipe caiu para a segunda divisão do campeonato brasileiro.

Semelhantemente àquele ano, o Corinthians soma 15 pontos em 14 jogos disputados. O saldo da equipe é – 2, com 16 gols feitos, mas 18 sofridos.

Embora o desempenho da equipe não seja bom na principal competição nacional, o elenco do Timão não é dos piores.

De acordo com o site Transfermarkt, o Corinthians tem o quarto elenco mais caro do país, com um valor de mercado de 76,90 milhões de euros.

A equipe alvinegra fica atrás apenas de:

Flamengo – 123,60 milhões de euros

Palmeiras – 100,30 milhões de euros

Grêmio – 82,30 milhões de euros

Recheado de expectativas pelo bom desempenho de Tiago Nunes à frente do Athletico Paranaense, o Corinthians anunciou a contratação do técnico ainda em 2019.

Entretanto, o atual treinador campeão da Copa do Brasil, preferiu assumir o time apenas no início deste ano, não finalizando a temporada passada com o Timão.

Com um começo de ano interessante e uma equipe diferente no estilo de jogo da de 2019 nas mãos de Fábio Carille, o Corinthians teve lampejos de que a temporada poderia ser boa, mas uma pedrada ainda em fevereiro abalou as estruturas da equipe do Parque São Jorge.

A eliminação na pré-libertadores ainda em fevereiro, e novamente para o Guaraní, do Paraguai, deixou a equipe e o trabalho de Tiago balançados.

Logo depois da vitória por 2 a 1 diante da equipe paraguaia, mas que não foi suficiente para avançar na competição, o Corinthians não venceu nenhuma das cinco partidas posteriores pelo Campeonato Paulista.

O desempenho da equipe era desastroso ao ponto do time ter chances de ser rebaixado no Estadual, mas então veio à pandemia…

Pausa devido à pandemia

Após quatro meses de paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, os ares pareciam ter mudado para o Corinthians.

Com uma vitória contra o arquirrival Palmeiras, logo no retorno do futebol, a equipe de Tiago Nunes ganhou confiança e engatou mais três vitórias seguidas que o levaram à final do campeonato.

Embora o futebol não fosse dos melhores, a equipe chegava confiante para a decisão e enfrentava o rival Palmeiras, que recentemente havia perdido o clássico.

Posteriormente, após dois empates na decisão (0x0 e 1×1), o alviverde ficou com a taça na decisão por pênaltis.

Início do Brasileirão

Com o calendário apertado devido à pausa por conta da pandemia, quatro dias após a decisão do estadual o Corinthians já encarava o Atlético MG pelo Brasileiro. em jogo válido pela 2ª rodada, visto que o da 1ª foi adiado por conta da final do Paulista.

Com um início ruim, o Corinthians chegou ao oitavo jogo do campeonato com uma campanha de: 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Das três derrotas, duas em clássicos contra São Paulo FC e Palmeiras. Inclusive, a derrota para o Palmeiras, em casa, foi a gota d’água de Tiago Nunes no comando da equipe.

Um dia após perder o jogo para o rival, o Corinthians demitiu o treinador e Dyego Coelho, do sub-20, assumiu a equipe.

Embora tenha se mudado o treinador, o desempenho do time permanece ruim, e em seis jogos à frente do Corinthians, Coelho soma apenas uma vitória, três empates e duas derrotas.

Confira o cronograma do último mês do Corinthians:

Corinthians x Palmeiras (0x2) – 10/ 9

x Palmeiras (0x2) – 10/ 9 Corinthians demite Tiago Nunes – 11/9

demite Tiago Nunes – 11/9 Dyego Coelhho assume a equipe como interino – 11/9

Fluminense x Corinthians (2×1) – 11/9

(2×1) – 11/9 Corinthians x Bahia (3×2) – 16 /9

x Bahia (3×2) – 16 /9 Sport x Corinthians (1×0) – 23 /9

(1×0) – 23 /9 Corinthians x Atlético GO (0x0) – 30 /9

x Atlético GO (0x0) – 30 /9 Red Bull Bragantino x Corinthians (0x0) – 3/10

(0x0) – 3/10 Corinthians x Santos (1×1) – 7 /10

A novidade agora no Parque São Jorge é que o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, procura um treinador para assumir a equipe já na próxima rodada.

A equipe paulista enfrenta o Ceará, neste domingo (11), às 20h30, e de acordo com site Meu Timão, Andrés Sanches espera já ter um técnico novo à beira do gramado.

À princípio, a ideia era que Coelho ficasse no cargo até as eleições do clube no dia 28 de novembro, mas com o desempenho do time em campo, o presidente mudou de opinião.

E agora, o que se esperar desse Corinthians?