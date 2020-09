Arena Corinthians passa a se chamar Neo Química Arena com o fechamento de um contrato de mais de R$ 300 milhões com a Hypera Pharma

Itaquerão? Arena Corinthians? Conheça o novo nome do estádio do Timão

Dez anos depois que o Corinthians anunciou a construção de uma nova arena em Itaquera, o clube finalmente conseguiu negociar os naming rights. Assim, em evento apresentado pelo ator Dan Stulbach e transmitido em live na Corinthians TV, o clube confirmou o novo nome do estádio: Neo Química Arena.

Os naming rights da Arena Corinthians foram vendidos para a empresa farmacêutica Hypera Pharma, sediada em São Paulo. A firma detém marcas como Mantecorp, Adocyl e a Neo Química, escolhida para batizar o estádio alvinegro.

Especializada em remédios genéricos, a Neo Química já patrocinou o Corinthians em 2011, quando o clube assinou com a Hypermarcas após a chegada de Ronaldo Fenômeno. Em 2017, a empresa mudou de nome para Hypera Pharma, e se tornou a maior do ramo no país. Aliás, também patrocina as transmissões de futebol na Globo.

A Hypera Pharma teria assinado um contrato de mais de R$ 300 milhões para dar nome à Arena Corinthians pelos próximos 20 anos. A empresa deve pagar o valor ao longo dos próximos dez anos. Além do importante respiro nas contas, o clube também renegociou com a Odebrecht e busca um acordo com a Caixa para abater ao máximo a dívida do estádio, que está na casa dos R$ 536 milhões.

A saga do batismo da Arena Corinthians

O Corinthians confirmou o nome Neo Química Arena na véspera do dia 1º de setembro de 2020, data do aniversário de 110 anos do clube. A venda dos naming rights encerra uma novela que começou antes mesmo da inauguração do estádio, em maio de 2014.

Na época, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, chegou a viajar para o Oriente Médio para tentar vender os direitos. No entanto, o negócio não avançou. Assim, o local passou a ser chamado de Arena Corinthians por imprensa e torcedores.

Antes de ser rebatizada como Neo Química Arena, a Arena Corinthians sediou seis jogos da Copa do Mundo de 2014, incluindo a partida de abertura. Foi lá que o Corinthians conquistou cinco títulos em seis anos, incluindo dois Brasileiros.

Com a venda dos naming rights, o clima entre os torcedores nas redes sociais é de despedida da Arena Corinthians. A Neo Química Arena inaugura uma nova era no clube, e também deve mudar a cara do estádio, com novos setores e serviços. Mas o local continua o mesmo, com a diferença de que os cofres do clube estão mais cheios. Apesar da demora nas negociações, não deixa de ser um trunfo para Andrés Sanchez nas eleições marcadas para novembro.

https://twitter.com/Corinthians/status/1300630072286683136