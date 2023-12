Corinthians x Magnus: horário da final do futsal no Estadual 2023

Corinthians x Magnus: horário da final do futsal no Estadual 2023

Corinthians x Magnus se enfrentam hoje (11), às 20h (de Brasília), no ginásio Sorocaba, com capacidade para 4,2 mil torcedores. A partida é válida pela final do Campeonato Estadual de Futsal de 2023 e terá transmissão pelo UOL e FPFS (Federação Paulista de Futsal).

No primeiro jogo, os times empataram em 2x2, e se houver um novo empate, a decisão seguirá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o Sorocaba tem a vantagem por jogar em casa, além de ser o dono da melhor campanha.

Leia: Qual foi o último título do Timão

Como comprar ingressos para a final do futsal no Estadual

Os ingressos para o jogo de volta na final do Campeonato Estadual de Futsal, entre Corinthians e Magnus, estão disponíveis por R$ 15 no valor promocional no aplicativo oficial do Magnus Futsal, no site oficial do clube e nas bilheterias da Arena Sorocaba.

No entanto, por determinação da Federação Paulista de Futsal, a partida terá torcida única, ou seja, somente torcedores do Magnus é que podem comparecer à arena para o segundo jogo da final. É proibida a entrada de torcedores com a camisa do Corinthians ou de outros times, além de objetos, roupas e utensílios que tenham o símbolo do rival.

Para comprar na internet, basta acessar o aplicativo oficial do Magnus Futsal ou acessar www.magnusfutsal.com.br. Nas bilheterias da arena, as vendas serão apenas no dia 11, a partir das 11h, horário de Brasília.

Mas como comprar o ingresso na internet? Acompanhe o passo a passo.

Passo 1: acesse www.magnusfutsal.com.br e clique em 'Compre aqui', localizado na parte direita do site escrito em preto e amarelo.

Passo 2: em seguida, clique no ícone abaixo de 'Loja', em verde. Você será redirecionado para a página do ingresso.

Passo 3: depois, digite o seu telefone para validar o ingresso, que custa R$ 15, e confirme todos os seus dados para adquirir o ingresso da final.

Lembrando que apenas torcedores do Magnus podem assistir a partida.

Títulos do Corinthians no futsal

O Corinthians também tem tradição no futsal, modalidade semelhante ao futebol mas disputada na quadra e com regras diferentes. Grandes nomes do futebol surgiram no futsal, como Fagner, Malcom, Marquinhos e William.

O time masculino do Timão tem diferentes conquistas em seu currículo, desde as categorias de base até o elenco profissional. No Campeonato Metropolitano de Futsal, o alvinegro coleciona oito troféus, conquistados em 1973, 1974, 1980, 1982, 1983, 2004, 2006 e 2010.

Já no Estadual também tem oito títulos, oriundos dos anos de 1971, 1972, 1973, 1978, 1980, 1981, 1995 e 2009. Ainda no âmbito estadual, coleciona quatro conquistas da Liga Paulista de Futsal, em 2013, 2015, 2016 e 2018, dois Paulistas em 2019 e 2022, e uma Supercopa Paulista em 2019.

O time também tem dois troféus da Taça Brasil de Clubes, em 1974 e 2010, e um da primeira divisão em 2014. Na Liga acional de Futsal venceu nas edições de 2016 e 2022, a Copa do Brasil em 2018 e 2019, e a Supercopa do Brasil em 2019 e 2020.

Leia também: Quando o Fluminense viaja para o Mundial de Clubes 2023