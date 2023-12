Quando o Fluminense viaja para o Mundial de Clubes 2023?

Depois de conquistar seu primeiro título da Copa Libertadores da América, o Fluminense se prepara para disputar o Mundial de Clubes, que começa em 12 de dezembro. O time já sabe qual é a logística que terá que fazer para chegar até Jidá, na Arábia Saudita, onde poderá enfrentar o Manchester City na final.

O embarque da delegação do Fluminense para a Arábia Saudita está programado para 12 de dezembro, em voo fretado, com previsão de chegada no dia seguinte, 13. Como o time estreia no dia 18, segunda-feira, os brasileiros terão pelo menos 5 dias para treinar.

O jogo de estreia do Fluminense no Mundial de Clubes vai ser no Estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita, a casa do Al Hilal, time de Neymar, e Al Ittihad, de Benzema. Inaugurado em 2014, é o maior estádio da cidade com capacidade para 62.345 torcedores, e o segundo da Arábia Saudita, atrás do King Fahd Stadium, em Riad.

O Estádio King Abdullah, ou "A Joiá", como é descrito no site do Ministério do Esporte Saudita, está localizado a 60 quilômetros ao norte de Jidá. O nome é uma homenagem para Abdullah, o rei da Arábia Saudita na época, em 2012. O estádio tem padrão FIFA, com grama natural, design a céu aberto e as cores vermelho, verde e branco.

Quais jogadores vão para o Mundial de Clubes?

A lista completa de jogadores do Fluminense que vão disputar o Mundial de Clubes na Arábia Saudita ainda não foi liberada, mas o técnico Fenando Diniz deve enviar para a FIFA antes do início da competição, ou seja, até a primeira semana de dezembro.

Diniz poupou os principais jogadores no duelo contra o Palmeiras, na penúltima rodada do Brasileirão, para mantê-los em boa forma física.

Os prováveis nomes que irão viajar com o Fluminense para a Arábia Saudita, aqueles que estão certos, são os goleiros Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes; os laterais Diogo Barbosa, Samuel Xavier, Guga e Marcelo; os zagueiros David Braz, Nino e Marlon; os meias Martinelli, Felipe Melo, André, Alexsander, Thiago Santos, PH Ganso, Jhon Arias, Léo Fernández, Daniel, Giovanni e Lima; e os atacantes Cano, John Kennedy, Keno, Yony González, Lelê e Isaac.

No entanto, o lateral Jorge e o meia Gustavo Apis são dúvidas para viajar para a Arábia Saudita já que se recuperam de lesões. Marlon e Samuel Xavier não jogaram contra o Palmeiras no domingo, 03/12, mas devem estar junto ao grupo que viaja para o país.

Fernando Diniz deverá manter a mesma escalação da final da Libertadores, por exemplo. O técnico deve levar jovens, como os atacantes Lelê e Isaac, mas os titulares Cano, Keno, Kennedy e González é quem devem jogar.

Programação de jogos do Fluminense no Mundial

Acompanhe a programação do Fluminense no Mundial de Clubes, disponível no site da FIFA.

Primeira rodada

Al Ittihad FC x Auckland City

Data: 12 de dezembro às 15h (terça-feira)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Onde assistir: Sportv e CazéTV

Segunda rodada

Club León x Urawa Reds

Data: 15 de dezembro às 11h30 (sexta-feira)

Local: Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá

Onde assistir: Sportv e CazéTV

Al Ahly FC x Vencedor da primeira rodada

Data: 15 de dezembro às 15h (sexta-feira)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Onde assistir: Sportv e CazéTV

Semifinais

Fluminense x Al Ahly FC, Al Ittihad FC ou Auckland City

Data: 18 de dezembro às 15h (segunda-feira)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Onde assistir: Globo, Sportv e CazéTV

Club León ou Urawa Reds x Manchester City

Data: 19 de dezembro às 15h (terça-feira)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Onde assistir: Sportv e CazéTV

Disputa pelo 3º lugar

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Data: 22 de dezembro às 11h30 (sexta-feira)

Local: Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá

Onde assistir: Sportv e CazéTV

Final

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Data: 22 de dezembro às 15h (sexta-feira)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Onde assistir: Globo, Sportv e CazéTV

Onde assistir os jogos do Mundial de Clubes?

A TV Globo, Sportv e o canal CazéTV no Youtube vão transmitir o Mundial de Clubes da FIFA com o Fluminense e o Manchester City, de acordo com informações do jornalista Allan Simon, do portal UOL. Com transmissão na TV aberta, paga e na internet, é possível acompanha em qualquer lugar do Brasil.

A Globo vai exibir todos os jogos do Fluminense no Mundial de Clubes e também a final, com ou sem a participação do time brasileiro. Na temporada passada, a emissora exibiu os confrontos do Flamengo, que perdeu para o Al Hilal na semifinal e acabou ficando com a medalha de bronze.

Outra opção é o Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. A emissora vai exibir todos os jogos do Mundial de Clubes, desde a fase preliminar até a decisão. Também é possível ver a retransmissão no Globoplay.

Para ver de graça a competição é só sintonizar na CazéTV, no Youtube ou Twitch. Em parceria com a LiveMode, o canal do influenciador Casimiro vai exibir os confrontos do Fluminense e também a final.

Confira quem foi rebaixado na Série B do Brasileirão de 2023