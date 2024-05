Corrida da F1 hoje: horário do GP da Emilia-Romagna 2024

Chegou a hora de descobrir quem será o vencedor do Grande Prêmio da Emilia-Romagna, a 7ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste domingo, 19 de maio, os pilotos tem corrida da F1 e disputam o troféu no Circuito de Imola

Qual é o horário da Corrida da F1 hoje?

A corrida da Fórmula 1 neste domingo vai começar às 10h de Brasília, e Max Verstappen largará na pole position do Grande Prêmio da Emilia-Romagna.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta.

O fã de automobilismo pode acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Como funciona a corrida da F1

A Fórmula 1 é o auge do automobilismo e a classe mais alta das corridas de monolugares. Corridas de F1 com carros de roda aberta e em pistas de corrida permanentes e circuitos de rua. A F1 visita locais de corrida tradicionais, como Reino Unido, Mônaco, Itália e Bélgica, todas as temporadas e recentemente se aventurou em novos territórios, como Arábia Saudita, Cingapura, Holanda e Azerbaijão.

A F1 possui uma estrutura de competição que envolve 10 equipes, com dois pilotos por equipe. É efetivamente um formato de tabela classificativa, com pontos acumulados ao longo da temporada.

O campeonato mundial foi fundado em 1950 e é sancionado pela FIA, que define as regras e regulamentos. O desporto é único, pois as equipas constroem os seus próprios carros todos os anos, seguindo as regras e regulamentos estabelecidos pela FIA. Frequentemente, eles criam carros com altas velocidades nas curvas. Em média, os carros de F1 geram uma velocidade máxima superior a 320 km/h (200 mph) nas retas.

Circuito de Imola

Imola, um circuito repleto de história e desafios, é um dos favoritos entre pilotos e fãs. Localizada na Itália, esta pista icônica foi palco de inúmeros momentos memoráveis ​​na história do automobilismo. Das retas rápidas às chicanes técnicas, dominar Imola requer uma mistura de habilidade, precisão e bravura. Neste guia, nos aprofundaremos nas características do circuito, como diferentes carros reagem ao seu layout e ofereceremos dicas valiosas para dirigi-lo como um profissional.

O circuito é pontuado por seções técnicas desafiadoras, como as chicanes Variante Alta e Variante Bassa, que exigem frenagem precisa e posicionamento preciso para navegar com eficiência.

PRINCIPAIS FATOS DO CIRCUITO DE IMOLA

Comprimento do circuito – 4,91km

Número de voltas – 63

Distância da corrida – 309,05km

Velocidade máxima – 296,7km/h