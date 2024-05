Grid de Largada da Fórmula 1: resultado do treino classificatório de Emilia-Romagna 2024

Verstappen garantiu a pole position neste sábado, 18 de maio, e vai largar em primeiro lugar no Circuito de Imola no domingo, pelo Grande Prêmio de Emilia-Romagna, a 7ª etapa da temporada na F1 de 2024. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida.

Grid de largada da Fórmula 1 em Imola

A volta mais rápida no treino foi de Max Verstappen e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 19 de maio, no Grande Prêmio de Emilia-Romagna. Piastri e Norris em segundo e terceiro, respectivamente.

Posição do grid de largada da F1

Max Verstappen (RBR) - 1m14s746 Oscar Piastri (McLaren) +0s074 Lando Norris (McLaren) +0s091 Charles Leclerc (Ferrari) +0s224 Carlos Sainz (Ferrari) +0s487 George Russell (Mercedes) +0s488 Yuki Tsunoda (RB) +0s719 Lewis Hamilton (Mercedes) +0s758 Daniel Ricciardo (RB) +0s928 Nico Hulkenberg (Haas) +1s234 Sergio Pérez (RBR) - Q2 Esteban Ocon (Alpine) - Q2 Lance Stroll (Aston Martin) - Q2 Alexander Albon (Williams) - Q2 Pierre Gasly (Alpine) - Q2 Valtteri Bottas (Sauber) - Q1 Guanyu Zhou (Sauber) - Q1 Kevin Magnussen (Haas) - Q1 Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1 Logan Sargeant (Williams) - Q1.

Que horas é o GP da Emilia-Romagna na F1 domingo?

O Grande Prêmio da Emilia-Romagna será neste domingo, 19 de maio de 2024. A largada será dada às 10 horas, horário de Brasília.

Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo (19/05) – Corrida do GP de Imola – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)