Corrida da F1 hoje: horário e onde assistir GP de Miami 2024Corrida da F1 hoje

Corrida no GP de Miami da F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Neste domingo, 5 de maio, tem corrida da F1 hoje, no GP de Miami. Diferentemente de outros circuitos, a disputa na Flórida vai começar às partir das 17 horas (horário de Brasília). Max Verstappen conquistou a Pole Position, enquanto Hamilton sairá em oitavo.

A corrida da Fórmula 1 neste domingo vai começar às 17h, horário de Brasília. Max Verstappen largará em primeiro no Grande Prêmio de Miami. Charles Leclerc e Carlos Sainz sairão da segunda e terceira posição do grid de largada, respectivamente.

A Band, na TV aberta, transmitirá para todo o país a corrida, mas também dá para assistir no canal Bandsports, na TV paga, e online nos aplicativos Bandplay e no site da emissora (www.band.com.br) de graça. Em ambas as opções não precisa ser assinante.

1º Grid de Largada da Fórmula 1 de 2024

Para a largada, os pilotos seguem a ordem do treino classificatório, realizado no sábado.

Max Verstappen (HOL/Red Bull) Charles Leclerc (MON/Ferrari) Carlos Sainz (ESP/Ferrari) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) Lando Norris (ING/McLaren) Oscar Piastri (AUS/McLaren) George Russell (ING/Mercedes) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) Nico Hülkenberg (ALE/Haas) Yuki Tsunoda (JAP/RB) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) Pierre Gasly (FRA/Alpine) Esteban Ocon (FRA/Alpine) Alexander Albon (TAI/Williams) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber) Logan Sargeant (EUA/Williams) Kevin Magnussen (DIN/Haas) Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber) Daniel Ricciardo (AUS/RB)

Quantas voltas vai ter a corrida de Miami na F1?

A corrida deste domingo no Circuito Internacional de Miami terá 57 voltas. O Autódromo é um circuito temporário, situado no complexo do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, lar da franquia Miami Dolphins, time de futebol americano na NFL.

No ano passado, Miami estreou no calendário da Fórmula 1 com vitória de Max Verstappen. Este ano, a cidade com clima tropical e muito semelhante ao Brasil promete grandes emoções dentro da pista.

A pista de Miami é uma das melhores da programação no ano. O layout de 5,41 km tem 19 curvas, três retas e três zonas DRS, com velocidade máxima de mais de 340 km/h. O circuito traz mudanças de elevação, encontrada entre as curvas 13 e 16. Além disso, a chicane da curva 14 e 15 tem uma subida que promete dar frio na barriga dos torcedores e os pilotos.

