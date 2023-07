Peso e altura dos pilotos da F1: resumo completo do grid de 2023

Além das disputas entre as corridas do Campeonato Mundial da Fórmula 1 em 2023, a vida pessoal e o perfil de cada um dos pilotos desperta muita curiosidade entre os torcedores, como saber qual é a altura dos pilotos. Enquanto a temporada segue em todo o vapor para a reta final, saiba quem é o mais alto entre eles.

Qual a altura dos pilotos na Fórmula 1?

Os pilotos mais altos do grid da Fórmula 1 em 2023 são Alexander Albon, da Williams, Esteban Ocon, da Alpine ambos com 1,86 m de altura. Por outro lado, o piloto com menor estatura é Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri, com 1, 59m.

Veja ordem da altura dos pilotos da Fórmula 1 do maior para o menor, conforme informação do "Racing News 365" de 2023.

1) Alexander Albon - 27 anos e 1,86 m

2) Esteban Ocon - 26 anos e 1,86 m

3) George Russell - 25 anos e 1,85 m

4) Nico Hulkenberg - 35 anos e 1,84 m

5) Lance Stroll - 24 anos e 1,82 m

6) Max Verstappen - 25 anos e 1,81 m

7) Logan Sargeant - 22 anos e 1,81 m

8) Daniel Ricciardo - 34 anos e 1,80 m

9) Charles Leclerc - 25 anos e 1,80 m

10) Carlos Sainz - 28 anos e 1,78 m

11) Oscar Piastri - 22 anos e 1,78 m

12) Pierre Gasly - 27 anos e 1,77 m

13) Zhou Guanyu - 24 anos e 1,75 m

14) Lewis Hamilton - 38 anos e 1,74 m

15) Kevin Magnussen - 30 anos e 1,74 m

16) Sérgio Perez - 33 anos e 1,73 m

17) Valtteri Bottas - 33 anos e 1,73 m

18) Fernando Alonso - 42 anos e 1,71 m

19) Lando Norris - 23 anos e 1,70 m

20) Yuki Tsunoda - 23 anos e 1,59 m

Quanto pesam os pilotos de F1?

Na Fórmula 1, mesmo pequenos detalhes, como a altura e o peso do piloto, podem ser de extrema importância, pois determinam quanto lastro seu carro precisa, além de afetar como esse lastro pode ser posicionado.

Aqui está a altura e o peso de cada um dos pilotos da Fórmula 1 de 2023 no início da nova temporada, também de acordo com a apuração do "Racing News 365" - do mais pesado ao mais leve.

Nico Hulkenberg (Haas): 78 kg

Alexander Albon (Williams): 74 kg

Lewis Hamilton (Mercedes): 73 kg

Kevin Magnussen (Haas): 73 kg

Max Verstappen (Red Bull): 72 kg

Logan Sargeant (Williams): 71 kg

George Russell (Mercedes): 70 kg

Lance Stroll (Aston Martin): 70 kg

Pierre Gasly (Alpine): 70 kg

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 69 kg

Charles Leclerc (Ferarri): 69 kg

Fernando Alonso (Aston Martin): 68 kg

Lando Norris (McLaren): 68 kg

Oscar Piastri (McLaren): 68 kg

Esteban Ocon (Alpine): 66 kg

Daniel Ricciardo (AlphaTauri): 66 kg

Carlos Sainz (Ferarri): 64 kg

Sérgio Perez (Red Bull): 63 kg

Zhou Guanyu (Alfa Romeo): 63 kg

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 54 kg

