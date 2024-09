Neste domingo, dia 22 de setembro, será realizada a corrida do Pantanal em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O evento contará com circuitos de 5, 8 e 15 quilômetros, e quem vai participar já pode consultar o percurso.

Percurso da Corrida do Pantanal de 5 km

Corrida do pantanal 2024: horário e como é cada percurso

O circuito de 5 km vai ser dentro do Parque das Nações Indígenas. A largada será próximo à Lagoa, enquanto a prova termina na portaria Guarani, na Avenida Afonso Pena.

A largada está marcada para às 06h30 em pelotão único. Os participantes poderão acessar o local pelas entradas Kaiowá (Av. Afonso Pena) e Guató (R. Ivan Fernandes Pereira).

Ao longo do caminho há, pelo menos, 16 paradas de distribuição de água.

Percurso da Corrida do Pantanal de 8 km

A partir das 6h30, os participantes darão início a Corrida do Pantanal com percurso de 8 km, que fará uma volta no entorno do parque até o Parque dos Poderes. A prova começa na Avenida Afonso Pena, em frente ao Bioparque Pantanal, e segue pela rua Ivan Fernandes Pereira até chegar na Professor Luis Alexandre de Oliveira.

A disputa continua pela Antônio Maria Coelho até a Mato Grosso, quando chega na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, já no Parque dos Poderes, e continua pela Avenida do Poeta. Por fim, a corrida termina na Afonso Pena.

Percurso da Corrida do Pantanal de 15 km

O maior percurso da Corrida do Pantanal tem 15 km e terá início às 05h55, em frente ao Bioparque Pantanal. Os corredores deverão seguir na Av. Afonso Pena no sentido Centro, até chegar na R. Pedro Celestino. Os atletas deverão subir até a Avenida Mato Grosso, e Rua Antônio Maria Coelho. A prova continua pelo Parque dos Poderes e termina nos altos da Av. Afonso Pena.

Previsão do tempo para Campo Grande domingo

Durante a prova, os participantes devem enfrentar temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, na casa dos 20%. De acordo com o Climatempo, a máxima prevista para Campo Grande é de 38ºc e mínima de 25ºC.

Não deve chover neste dia.