Bonito em Mato Grosso do Sul: quanto custa e o que conhecer

Uma cidade pequena, mas que acabou se tornando um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil. Estamos falando de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Com seus muitos rios de águas transparentes, lagos, cavernas, cachoeiras, aves, animais e atividades como rapel, canoagem, entre outras, tem atraído muitos turistas.

E a tendência é que a procura por Bonito cresça ainda mais, pois fica em meio à natureza e tem passeios ao ar livre, o que faz com que seja uma ótima opção para quem quer viajar depois da pandemia. Vem, inclusive, se tornando um dos destinos preferidos de alguns famosos, como a atriz Marina Moschen e outros.

A cidade faz jus ao nome. Mas, mais que beleza, Bonito oferece uma grande variedade de atividades, seja para crianças, adultos, para os mais radicais ou os que preferem algo mais tranquilo.

O que fazer em Bonito?

Antes de ir, é importante saber que todos os passeios em Bonito são feitos com guias turísticos locais e devem ser agendados com antecedência, pois têm um número limitado de visitantes. Esta é uma forma de valorizar as atividades da cidade, além de promover a preservação da região. Todas as agências trabalham com preços tabelados.

Para os turistas, fazer os passeios guiados é uma forma de poder conhecer melhor cada atrativo, de forma mais rica e mais segura do que se os passeios fossem feitos por conta própria.

Ao todo, são mais de 40 passeios credenciados. Alguns dos principais e mais procurados por quem faz uma viagem para Bonito:

Gruta do Lago Azul

A gruta é o cartão-postal, o atrativo mais conhecido. O lago fica dentro da caverna, depois de uma descida com cerca de 300 degraus. E sua água tem uma coloração num tom de azul que é impressionante.

Parque Boca da Onça

Visitar um dos muitos parques na região para fazer trilhas e ir a cachoeiras é mais um dos passeios tradicionais. O Boca da Onça chama a atenção por ser onde fica a maior queda d’água do Mato Grasso do Sul. A atriz Juliana Knust foi uma das que esteve por lá.

Flutuação no Rio Sucuri

A flutuação é outra atividade muito procurada em Bonito. É uma forma de observar a vida aquática mais de perto, com o uso de um snorkel. O Rio Sucuri é um dos preferidos dos turistas, pois é considerado o rio mais cristalino do país!

Aquário Natural

Outro local onde os turistas costumam fazer flutuação, com a vantagem de estar mais perto do centro e, assim, não é preciso fazer um grande deslocamento. Também tem opção de trilhas e local para almoço.

Buraco das Araras

Para quem prefere atividades mais tranquilas, a observação dessas aves é certamente a principal delas. Como o próprio nome já sugere, o local fica em uma área com dezenas de araras que podem ser vistas de pertinho. E até mesmo interagir com elas, como fez a atriz Paloma Bernardi. Além disso, em uma viagem para Bonito também pode acontecer de se deparar com outros animais, principalmente tamanduás e até mesmo cobras sucuri.

Abismo Anhumas

Mais uma caverna, mas com o acesso mais difícil. Ideal para quem gosta de aventuras. Para chegar ao interior dela, é preciso fazer rapel. Há também um lago onde é possível fazer mergulho com cilindro ou flutuação.