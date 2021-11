Corrida Sprint da Fórmula 1: horário e onde assistir neste sábado – 13/11

Os pilotos voltam para a pista de Interlagos neste sábado, 13/11, para disputar a corrida sprint da Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil, a décima nona etapa da temporada 2021 a partir das 16h30 (horário de Brasília).

O resultado da corrida define o grid de largada. Saiba onde assistir ao vivo a corrida sprint da Fórmula 1 hoje e as principais informações.

Horário da corrida Sprint da Fórmula 1 e onde assistir

Neste sábado, o GP do Brasil vai realizar: o segundo treino livre a partir das 12h (meio dia) ao vivo e a corrida sprint às 16h30, ambos no horário de Brasília.

O treino livre pode ser assistido no canal BandSports, disponível em operadoras por assinatura.

Já a sprint race, realizada na tarde de hoje, será transmitido pela Band, na TV ABERTA, além do BandPlay aplicativo para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

12h – Segundo Treino livre da F1 – BandSports

16h30 – Corrida Sprint – Band, BandSports, BandPlay e Site da Band

Classificação para a corrida Sprint na F1 de hoje

Lewis Hamilton é pole position no GP do Brasil. Sob o tempo de 1m07s934 no treino classificatório da sexta-feira, vai para largar em primeiro lugar na corrida sprint de sábado. Em segundo e terceiro ficaram Max Verstappen e Valtteri Bottas.

A sprint é uma corrida curta e rápida de 100km em 18 voltas com duração de 25 até 30 minutos. Além disso, as três primeiras posições ganham pontos, sendo 3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 ponto ao terceiro.

Confira a classificação completa do treino classificatório de sexta-feira para a sprint.

Conheça o Autódromo de Interlagos na F1

Em São Paulo, o Autódromo de Interlagos é um dos mais tradicionais da Fórmula 1. São exigidos 71 voltas de 4.309 quilômetros dos pilotos no domingo.

Chamado de Autódromo Jose Carlos Pace, foi construído em 1938 e inspirado em Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos Estados Unidos e o circuito de Montlhery na França, mas com pequenos toques únicos como a faixa em amarelo e branco. Em homenagem à Ayrton Senna, a curva S e a Curva 4 são destaques.

Interlagos recebeu o seu primeiro Grande Prêmio em 1973 com a vitória de Emerson Fittipaldi, com o brasileiro vencendo também em 1974 enquanto Carlos Pace ganhou em 1975.

O recorde, no entanto, é de Valtteri Bottas, marcado em 2018 em 1m10s540.

