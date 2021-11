Brasileiro Didi Louzada está fora da NBA por 25 jogos após doping

O brasileiro Didi Louzada, armador do New Orleans Pelicans, está suspenso da NBA por 25 jogos. O atleta foi pego no antidoping, após testar positivo para testosterona e drostanolona (um esteróide anabolizante injetável). Em comunicado, o jovem de 22 anos disse que ingeriu a substância de forma acidental.

Entenda por que Didi Louzada está fora da NBA

O brasileiro Didi Louzada foi pego no antidoping da NBA, principal liga norte-americana de basquete, e está suspenso por 25 jogos. O atleta ingeriu testosterona e drostanolona, mas segundo o próprio jogador em comunicado, o mesmo consumiu a substância de forma não proposital.

Considerado um esteroide anabolizante injetável, a testosterona e drostanolona são substâncias que, segundo o armador, estavam presentes nos suplementos e vitaminas que uma nutricionista lhe prescreveu durante a inter-temporada, quando estava no Brasil. Entretanto, o atleta alega que não sabia da proibição do produto pela Liga.

“Como ela tem um histórico de trabalho com atletas profissionais, eu nunca iria imaginar que nos produtos recomendados havia substâncias que são proibidas pela NBA. Assim que soube do diagnóstico positivo, imediatamente passei a cooperar com a liga e o sindicato dos atletas para entender o que aconteceu exatamente”, explicou o armador em comunicado.

Didi Louzada ainda pediu desculpas aos torcedores e companheiros de equipe do Pelicans, da NBA, mas ressaltou que não consumiu a substância de forma intencional.

“Eu jamais tomaria de propósito qualquer coisa que viole as regras da NBA. Aceito, no entanto, minha responsabilidade na situação. Eu lamento muito esse ocorrido e peço desculpas ao time, aos meus colegas de equipe e à torcida dos Pelicans pelo erro”.

Brasileiro está em seu ano de estreia na NBA

Aos 22 anos, Didi Louzada faz sua primeira temporada na NBA. O brasileiro natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), fez sua estreia pelo Franca, no NBB, em 16 de fevereiro de 2017. Atuou pela equipe paulista até 2019, quando foi draftado pelo Atlanta Hawks, dos Estados Unidos, como 35ª escolha do draft.

Entretanto, o atleta foi negociado com o New Orleans Pelicans e enviado ao Sydney Kings, da Austrália, para ganhar experiência. Atuou por dois anos no país da Oceania e então retornou a equipe de New Orleans em abril de 2021. Nesta temporada, disputou cinco partidas.

Além de atuar na NBA, Didi Louzada já jogou também pela Seleção Brasileira profissional e participou da campanha de classificação do país para disputa da Copa do Mundo FIBA de 2019.

