Qual o jogador mais alto da NBA na temporada 2021/2022?

A NBA, principal liga de basquete norte-americana, destaca-se pela qualidade de seus jogadores, mas também pela altura dos atletas das equipes. Com 2.29m, o pivô do Cleveland Cavaliers, Tacko Fall, é considerado o jogador mais alto da NBA na temporada de 2021/2022. No entanto, a lista possui outros grandes jogadores.

Tacko Fall é o jogador mais alto da NBA

O senegalês do Cleveland Cavaliers, Tacko Fall, é o jogador mais alto da NBA na temporada 2021/2022. O pivô tem 2.29m e, aos 25 anos, faz sua primeira temporada pela equipe de Ohio. Desde que estrou na liga, em 2019, o atleta jogava pela equipe do Boston Celtics, mas nunca teve muito destaque na franquia.

Natural de Dakar, no Senegal, Fall se mudou para os Estados Unidos com 17 anos para jogar basquete na Universidade da Flórida Central. Depois de algumas temporadas no Celtics, o atleta chegou aos Cavaliers com a esperança de viver dias melhores na liga norte-americana.

Boban Marjanovic é o segundo jogador mais alto da NBA

O sérvio Boban Marjanovic, do Dallas Mavericks, ocupa a segunda posição da lista. Com 2.21m e 33 anos, o atleta rodou por equipes de seu país, da Rússia e da Lituânia, mas chegou aos Estados Unidos na temporada de 2015.

Jogou pelo San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers e desde 2019 atua pelo Dallas Mavericks, ao lado de mais dois atletas que também estão na lista dos mais altos da liga.

Kristaps Porzingis: terceiro mais alto da liga

Na mesma equipe que Marjanovic, o Dallas Mavericks, está o ala-pivô Kristaps Porzingis. Com 2.21m, o atleta lituânio é o terceiro jogador mais alto da NBA. Desde 2015 na liga, Porzingis foi draftado pelo New York Knicks e permaneceu na equipe até 2019, quando foi para os Mavericks, onde atua até então.

Bol Bol: quarto maior atleta da NBA

Filho do ex-atleta da NBA, Manute Bol, o jovem de 21 anos, Bol Bol, aparece em quarto lugar na lista do jogador mais alto da NBA. O sudanês atua pelo Denver Nuggets e jogou basquete universitário pela Universidade de Oregon. Desde 2019 ele está então na principal liga de basquete do planeta.

Veja abaixo os melhores lances do filho da lenda Manute Bol, na NBA:

Moses Brown: o norte-americano mais alto na NBA

O quinto jogador mais alto da NBA é também o primeiro atleta estadunidense na lista. O jovem Moses Brown, de 22 anos, é outro atleta que então atua pelo Dallas Mavericks e está na lista. Com 2.18m, camisa 9 chegou neste ano à franquia de Dallas, no Texas, e faz sua estreia nesta temporada pelo clube.

