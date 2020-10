Enquete Corinthians: quem deve ser escalado no lugar de Avelar?

Zagueiro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e prazo para retorno aos gramados é de até oito meses. Marllon, emprestado ao Cruzeiro, retornou ao clube devido à lesão de Avelar.

A fase do Corinthians não está boa, mas para piorar, a equipe perdeu o zagueiro Danilo Avelar para o restante da temporada. O defensor sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e o prazo para o retorno aos gramados é de até oito meses.

Avelar sofreu a lesão no clássico contra o Santos, na quarta-feira (7), ao disputar uma jogada com o jovem Lucas Lourenço, já nos acréscimos da partida. A princípio, o atleta passará por cirurgia no próximo dia 14.

O Timão enfrenta o Ceará neste domingo (11), às 20h30, no Castelão. À princípio, quem deve herdar a posição de Avelar, é o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, mas quem você escalaria?

Para saber quem o torcedor quer ao lado do zagueiro Gil, a enquete zagueiro do Corinthians traz as opções que Dyego Coelho tem no elenco.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Enquete zagueiro do Corinthians: Quem deve ser titular ao lado de Gil?

Enquete Corinthians: quem deve entrar no lugar do Avelar Bruno Méndez

Raul Gustavo

Igor Moraes

Ronald

Marllon Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Sem Avelar, quem joga ao lado de Gil?

Sem o zagueiro, o técnico Dyego Coelha terá que pensar num substituto que dê conta do recado. O Corinthians já sofreu 18 gols no Brasileiro e amarga a 15ª posição do campeonato.

Para a posição, o plantel corintiano conta, além de Gil, com os zagueiros: Bruno Méndez, Raul Gustavo, Igor Moraes, Ronald e Marllon, que retornou ao clube por conta da lesão de Avelar. Atleta estava emprestado ao Cruzeiro.

Marllon estava em negociação para ser emprestado para a Ponte Preta, porque estava sem espaço no Cruzeiro, mas voltou ao Timão após pedido de devolução da diretoria.

O atleta já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e estará à disposição de Coelho para o duelo de hoje a noite.

Corinthians x Ceará: onde assistir?

Uma vitória pode dar um alívio à Dyego Coelho no comando do Corinthians. Entretanto, em caso de derrota para o Ceará, a equipe corre grandes chances de terminar a rodada na zona do rebaixamento, dependendo dos resultados das equipes a baixo: Atlético GO, Botafogo, Coritiba e Red Bull Bragantino.

A partida não será exibida na TV aberta. No entanto, o Premiere transmite o jogo para todo o Brasil, no pay-per-view.

Luiz Carlos Júnior narra o duelo, mas com comentários de PVC e Caio Ribeiro e reportagem de Caio Ricard.