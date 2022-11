Entenda o significado do mascote das Olimpíadas 2024

O mascote das Olimpíadas 2024 em Paris foi relevado no último dia 14 pela organização do evento. Os chamados “Les Phryges”, ou barretes frígios em português, encheu a web de memes. Mas afinal, qual o significado do símbolo?

As Olimpíadas de Paris são realizadas de 26 de julho a 11 de agosto, e a Paraolimpíadas será de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024.

Mascote das Olimpíadas 2024

A página oficial das Olimpíadas de Paris 2024 no Twitter divulgou na segunda-feira, 14 de novembro, o mascote dos jogos. A organização afirmou que os chamados “Les Phryges” são dois barretes frígios que representarão o evento esportivo. Um deles tem uma prótese na perna para representação das paraolimpíadas.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷 Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party... and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs — Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022

Os barretes frígios são uma espécie de gorros ou chapéus, usados na revolução francesa de 1789. Segundo explicou o site oficial das Olimpíadas, o elemento representa o espírito republicano francês.

Ainda de acordo com o veículo, o presidente de Paris 2024, Tony Estanguet, esclareceu que a escolha foi representar um ideal ao invés de um animal ou algo do tipo. O elemento escolhido foi utilizado por republicanos que lutaram pela tomada da Bastilha e queda da regime monarquico vigente no país no século XVIII. O chapéu vermelho é símbolo da luta dos franceses durante a Revolução.

"Escolhemos o barrete frígio porque é um símbolo muito forte da República Francesa. Para os franceses, é um objeto muito conhecido que é um sinônimo de liberdade, um objeto que representará mascotes em todo o mundo.”, explicou Estanguet.

O presidente também reitera que a organização prezou pela diversidade e representatividade ao desenhar um dos mascotes com a prótese na perna. “O fato de que a mascote Paralímpica tem uma deficiência visível também manda uma forte mensagem: a promoção da inclusão", alega.

Para dar uma imagem humanizada nos itens, os chapéus foram desenhados com olhos e bocas, além de pernas. As pontas dos barretes representam as “mãos” do item.

A escolha dos gorros pode ser comparada com o mascote da Copa do Mundo do Catar de 2022. A organização do campeonato de futebol optou por usar o Keffiyeh, tradicional lenço usado por muitos do mundo árabe, para representar o evento. O mascote foi batizado de La'eeb, que significa “craque” em português.

Veja o vídeo de apresentação dos Barretes Frígios. O nome dos mascotes ainda não foi divulgado e deve ser escolhido nas próximas etapas.

Repercussão na internet

Embora o mascote das Olimpíadas 2024 represente um forte ideal francês, muitos brasileiros não conheciam seu significado. Por isso, muita gente se confundiu e não entendeu o que os gorros estariam representantes.

Alguns internautas afirmaram que os chapéus pareciam com uma esfirra fechada, outros acharam o mascote parecido com um fígado humano. Também tiveram aqueles que aproveitaram a chance para enaltecer o mascote das Olimpíadas do Rio 2016, Vinicius. Confira algumas reações dos usuários nas redes sociais.

o mascote é uma esfiha https://t.co/i1e44GTo2j — kato (@sussumuHD) November 14, 2022

A notícia: França divulga os mascotes da olimpíada 2024

O mascote Brasil 2016: https://t.co/xlg2sxFlBJ — Yuri Matoszko (@YMatoszko) November 14, 2022

depois do fantasminha da copa, vem aí o triângulo vermelho das olimpíadas https://t.co/QSkJOiRWQz — Lady Gaia (@gaiapassarelli) November 15, 2022

o mascote dos jogos de Paris 2024 é uma esfirra vermelha kkkkk pic.twitter.com/fd6KfcxruV — Dani Paulistinha😾🇾🇪🇧🇷🇺🇦 (@DaniPaulistinha) November 14, 2022