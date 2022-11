9 lugares para assistir a Copa do Mundo 2022 em São Paulo

No Brasil, o futebol anda junto com as festividades, por isso, muita gente procura lugares para ver as partidas da modalidade e se divertir também. Veja uma lista de onde assistir a Copa do Mundo 2022 em São Paulo. O campeonato começa dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro.

Onde assistir a Copa do Mundo em São Paulo - Fifa Fan Fest

A Fifa organiza o Fifa Fan Fest em todo o mundo e São Paulo vai receber o evento no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. Os jogos serão transmitidos nos dias 24 e 28 de novembro e 2, 5, 9, 13 e 18 de dezembro. Atrações musicais também marcarão presença nas datas, Gustavo Mioto, Léo Santana, Gusttavo Lima e Péricles estão confirmados. No momento, os ingressos estão esgotados, mas a Sympla afirma que haverá abertura de novo lote em breve, mas não confirmou os preços.

Data: 24 e 28 de novembro e 2, 5, 9, 13 e 18 de dezembro

Onde: Vale do Anhangabaú

Valor: a confirmar

Arena Brasileira

A Arena Brasileira será realizada no Parque Ibirapuera em São Paulo e irá fazer transmissão ao vivo dos jogo do Brasil, além de reunir vários artistas para shows. Entre os nomes confirmados estão: Anitta, Racionais, Luísa Sonza, Turma do Pagode e Thiaguinho. O evento será feito nos dias 24, 26 e 28 de novembro e 2, 3, 17 e 18 de dezembro. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Ingresse e os preços variam de R$ 137,50 a R$ 1.000.

Data: Dias 24, 26 e 28 de novembro e 2, 3, 17 e 18 de dezembro

Local: Parque Ibirapuera

Valor: 137,50 a R$ 1.000.

Arena Renaissance

A Arena Renaissance fará sua segunda edição em 2022. Localizado no hotel Renaissance, o evento vai fazer a transmissão dos jogos da Copa esse ano. Para os jogos do Brasil, os ingressos são vendidos a partir de R$ 30,00 na plataforma Sympla. Para partidas de outras seleções, a entrada é franca. A arena funcionará entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Data: 20 de novembro e 18 de dezembro.

Local: Renaissance São Paulo Hotel

Valor: a partir de R$ 30

Onde assistir a Copa do Mundo em São Paulo - Museu do Futebol

O Museu do Futebol vai transmitir a abertura da Copa do Mundo e os jogos do Brasil no campeonato. Para acompanhar a transmissão na área externa, a entrada é gratuita, mas para ver dentro do museu é preciso comprar os ingressos na plataforma Sympla. Nos dias de partida da seleção, também haverá rodas de samba do lado de fora da instituição. A abertura da Copa terá entrada franca e ainda terá a venda de comidas árabes no evento.

Data: 20, 24, 28 de novembro e 2 de dezembro (até o momento)

Local: Museu do Futebol

Valor: a confirmar

Onde assistir a Copa do Mundo em São Paulo - BudX

A marca de cerveja Budweiser vai realizar um evento da Copa do Mundo na Vila Leopoldina em São Paulo. Além da transmissão dos jogos do Brasil, a festa reúne shows de artistas, como L7nnon e Febem. Por enquanto, será possível assistir às partidas nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Ingresse.

Data:24 e 28 de novembro e 2 de dezembro

Local: Vila Leopoldina (endereço completo a confirmar)

Valor: R$ 50,00

Festival Ginga Brasil

O Festival Ginga Brasil vai ser realizado em diversas cidades do Brasil. Em São Paulo, a festa será no Ginásio Ibirapuera, dentro do parque. Além da transmissão dos jogos, o evento vai contar com shows de artistas como: Thiaguinho, Dilsinho, João Gomes, Glória Groove, Péricles e Gustavo Mioto.

O festival será realizado nos dias 24, 26 e 28 de novembro e 2, 3, 5, 9, 13, 17 e 18 de dezembro. Os ingressos variam de R$ 120 a R$ 420, a depender do lote e área escolhida, e podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo Ingresse.

Data: 24, 26 e 28 de novembro e 2, 3, 5, 9, 13, 17 e 18 de dezembro.

Local: Ginásio do Ibirapuera.

Valor: R$ 120 a R$ 420.

Copa Olé

Três festas tradicionais de São Paulo, Arraia, Deu Samba e Astral, se juntaram para fazer o Festival Olé. O evento vai unir o futebol com o samba e pagode. Além da transmissão das partidas, o público poderá curtir muita música. A festa será realizada nos dias 24 e 28 de novembro e 2, 5 e 18 de dezembro. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 320 e podem ser adquiridos na plataforma Ingresse. O festival será feito no aeroporto Campo de Marte, zona norte da cidade.

Data: 24 e 28 de novembro e 2, 5 e 18 de dezembro

Local: Campo de Marte

Valor: R$ 80 a R$ 320

Copa Flutuar

A Casa Flutuar vai organizar um evento para que o público possa acompanhar os jogos do Brasil e curtir shows ao vivo. Artistas como Kekel e Fun7 se apresentam no local. Até o momento, foram confirmadas as datas de 24 e 28 de novembro e 2, 17 e 18 de dezembro. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 2.500 a variar de acordo com o setor escolhido.

Data: 24 e 28 de novembro e 2, 17 e 18 de dezembro

Local: Casa Flutuar

Valor: R$ 90 a R$ 2.500

Arena XP

Conhecida como “praia dos paulistanos”, a Arena XP vai realizar um evento para o público acompanhar os jogos do Brasil na Copa em 2022. Chamada Arena Verde e Amarela, a festa vai fazer a transmissão dos jogos e reunir atrações musicais como: Jammil, Bruninho e Davi e Jeito Moleque. Até o momento, as datas confirmadas são 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Os ingressos podem ser comprados pelo Ingresse e são vendidos a partir de R$ 120.

Data: 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro

Local: Arena XP

Valor: a partir de R$ 120

Tabela de jogos do Brasil na Copa

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro e tem mais dois jogos na primeira fase nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro. Caso a seleção avence para as oitavas, novas datas de partidas serão confirmadas.

Brasil X Sérvia - 24 de novembro (quinta-feira) às 16h (horário de Brasília)

Brasil X Suíça - 28 de novembro (segunda-feira) às 13h (horário de Brasília)

Brasil X Camarões - 2 de dezembro (sexta-feira) às 16h (horário de Brasília