Estádio Cícero Pompeu de Toledo é o terceiro maior do país e completa 60 anos no dia 2 de outubro; Casa do São Paulo FC, campo está entre os principais da história do futebol brasileiro.

Estádio do Morumbi: conheça a história e recordes da casa do São Paulo FC

Inaugurado no dia 2 de outubro de 1960, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como estádio do Morumbi, completa 60 anos na próxima sexta-feira. Localizado no bairro homônimo, na capital paulista, a casa do São Paulo FC é o terceiro maior estádio em capacidade liberada para eventos esportivos no Brasil – logo atrás do Maracanã e Mané Garrincha.

Mas, quem foi Cícero Pompeu de Toledo?

Cícero Pompeu de Toledo foi presidente do São Paulo FC de 30 de setembro de 1949 a 29 de abril de 1958.

Em sua gestão, o clube recebeu o terreno que viria ser construído o estádio do Morumbi, entretanto doado pela Imobiliária e Construtora Aricanduva, propriedade do ex-governador de São Paulo, Adhemar Pereira de Barros.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Construído em uma das regiões mais nobres da capital paulista – Morumbi – a região se desenvolveu pelo próprio estádio que, enquanto era construído, encontrava-se em meio ao nada.

As obras iniciaram em 1º de julho de 1953, sob a gestão de Cícero Pompeu de Toledo, no entanto só foram concluídas em 2 de outubro de 1960, e Cícero não chegou a ver o estádio do Morumbi pronto.

O ex-presidente do tricolor faleceu em 8 de setembro de 1959, contudo em sua homenagem o clube denominou oficialmente o Estádio do Morumbi como Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Considerado o Presidente de Honra do São Paulo FC, Cícero Pompeu de Toledo é portanto, eterno presidente do clube.

Ao passo que como presidente, foi campeão paulista em 1948, 1949, 1953 e 1957.

Qual foi o primeiro do jogo São Paulo FC no Morumbi?

O jogo entre São Paulo FC e Sporting, de Portugal, inaugurou o estádio do Morumbi, no dia 2 de outubro de 1960.

Ademais, o Tricolor venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Peixinho – consequentemente o primeiro gol do estádio.

Embora a inauguração ocorreu no duelo entre São Paulo FC e Sporting, as obras só foram totalmente finalizadas em 25 de janeiro de 1970.

A partida de comemoração foi entre São Paulo FC e Porto, de Portugal, mas sem vitória para ninguém. Partida terminou empatada em 1 a 1.

Capacidade do estádio do Morumbi

A capacidade atual da casa do São Paulo FC é muito menor do que quando foi inicialmente planejada. À princípio, a capacidade era de de 149.908 pessoas.

No entanto, as medidas de segurança aumentaram ao longo dos anos e o estádio teve que reduzir aos poucos a quantidade de torcedores.

Com isso, os públicos constantemente visto que alcançavam a lotação máxima do estádio deixaram de existir desde o final dos anos 90 até os atuais dias.

Entretanto, além dos jogos o estádio recebe uma alta quantidade de pessoas em shows.

O estádio já foi o palco de bandas e artistas como:

Queen, Nirvana, Michael Jackson, Madonna, Aerosmith, Beyoncé, Bon Jovi, Paul McCartney, Justin Bieber, entre outros.

Embora muitas estrelas já tenham pisado no estádio do Morumbi, o maior público registrado foi em 25 de agosto de 1985, quando 162.941 pessoas se reuniram para um Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová.

Contudo, o maior público em uma partida de futebol aconteceu em 9 de outubro de 1977, com 146.082 pessoas, na final do Paulista entre Ponte Preta x Corinthians.

Em uma partida do São Paulo FC, no entanto, o maior público foi em 16 de novembro de 1980, no duelo contra o Santos, na final do Paulista. Mas, nesta ocasião o público foi de 122.535 espectadores.

Recordes de Títulos do estádio do Morumbi

Número de títulos: Rogério Ceni, 14 títulos

Jogos em campanhas de títulos: Rogério Ceni e Müller, 92 jogos

Vitórias em campanhas de títulos: Rogério Ceni, 67 vitórias

Gols em campanhas de títulos: Müller, 49 gols

Participações em decisões de título (partidas finais ou da conquista): Müller, 13 jogos

Gols em decisões de título (partidas finais ou da conquista): Raí, 9 gols

Recordes de Atuações

Geral: Rogério Ceni, 594 jogos

Consecutivas: Rogério Ceni, 61 jogos (31/10/2009 a 19/11/2011)

Campeonato Brasileiro: Rogério Ceni, 289 jogos

Campeonato Paulista: Waldir Peres, 173 jogos

Copa Libertadores: Rogério Ceni, 44 jogos

Competições Internacionais: Rogério Ceni, 89 jogos

Mata-Matas Oficiais: Rogério Ceni, 117 jogos

Sem nunca perder: Joilson, 25 jogos

Mais jogos marcando gol: Serginho, 98 jogos

Recordes de Gols