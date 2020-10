Com James Rodríguez, Richarlison, Yerry Mina e Dominic Calvert-Lewin, o Everton, time da cidade de Liverpool, vem favorito ao título da temporada 2020/21

Everton Football Club, o queridinho da vez no Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês é considerado um dos melhores e mais equilibrados torneios de futebol do mundo, já que grandes equipes competem para levantar o troféu ao fim da jornada.

Na temporada 2020/21, um time do noroeste do país, precisamente de Liverpool, vem se destacando cada vez mais. Líder no campeonato, o Everton Football Club, ou apenas Everton, mostra um futebol excepcional que impressiona, deixando torcedores eufóricos conforme cada nova rodada.

Embora ainda esteja no início, tudo indica que o elenco está entre os favoritos para buscar o título.

Conheça a história do Everton Football Club

Fundado em 1878, em Liverpool, na Inglaterra, tem nas cores o azul e branco. Seu estádio é o Goodison Park, com capacidade para 39.571 torcedores.

Certamente, o principal rival é o Liverpool, por serem da mesma cidade, entretanto também apresenta rivalidade com times como Manchester United e City.

Dixie Dean é o maior goleador da história do Everton, com 383 gols em 433 jogos.

O último título conquistado foi em 1995, a SuperCopa da Inglaterra. Na lista de troféus, contabilizam-se 25 títulos, sendo 9 do Campeonato Inglês, 5 taças da Copa da Inglaterra, 1 Recopa Europeia e 9 vezes vencedor na SuperCopa da Inglaterra.

Quem são os principais jogadores?

James Rodríguez é um dos grandes responsáveis pela boa fase do Everton. Desse modo, o atacante parece ter encontrado o seu lugar, com 5 partidas disputadas e 3 gols.

O colombiano chegou em setembro deste ano com custo zero. O atleta mostrou um desempenho fenomenal pela Seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2014, lhe rendendo, portanto, passagens pelo Real Madrid e Bayern de Munique.

Richarlison também é uma peça fundamental no time. O brasileiro começou a carreira no América-MG, mas deslanchou vestindo a camisa do Fluminense durante o Campeonato Brasileiro de 2016.

Chegou na Inglaterra em 2017. O primeiro clube que defendeu foi o Watford, tendo 41 jogos e 5 gols na conta.

Em 2018, chegou ao Everton, contando com 113 jogos e 32 gols defendendo as cores do clube inglês, além de ter todo o carinho e apoio da torcida. Nesta temporada, marcou 4 gols em apenas 6 partidas.

O Everton não é o primeiro time inglês defendido por Dominic Calvert-Lewin. O jovem de 23 anos chegou em 2016, com passagens posteriormente por Sheffield Utd, Northampt. Town e Stalybridge Celtic FC.

Desse modo, o atacante conta com 140 jogos e 41 gols com a camisa azul. Sobretudo, nesta temporada 2020/21, já são 9 gols em apenas 6 jogos.

Na defesa, o colombiano Yerry Mina é fundamental. O jogador tem passagens pelo Deportivo Pasto, Indep. Santa Fe, Palmeiras e Barcelona, integrando o time do Everton apenas em 2018, contando com 52 partidas e 4 gols.

Além disso, também aparecem no elenco como peças importantes como o goleiro Jordan Pickford, Bernard e Alex Iwobi.

Como vai a temporada 2020/21 do Everton?

Inegavelmente, Carlo Ancelotti é um profissional vitorioso, afinal, tem em seu currículo 21 títulos, assim como uma extensa lista de times que comandou sendo Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique e PSG.

O italiano chegou em dezembro de 2019. Todavia, naquele mesmo ano, não obteve êxito no campeonato, terminando em 12º lugar na tabela, com quarenta e nove pontos.

Atualmente, a equipe é líder no Campeonato Inglês, com doze pontos em 4 jogos, um aproveitamento de 100%. Ao todo, são 7 jogos, 24 gols feitos e 8 gols sofridos na temporada.

Salvo os placares elásticos na temporada, o Everton apresenta um futebol surpreendentemente bonito de se ver, rápido e eficaz implantado em um sistema de 4-3-3.