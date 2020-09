Premier League 2020/21: onde assistir e quais brasileiros estão na disputa

Considerada a competição nacional mais valiosa do mundo no futebol, a Premier League está de volta em uma edição que tem tudo para ser especial

Considerada a competição nacional mais valiosa do mundo no futebol, a Premier League está de volta em uma edição que tem tudo para ser especial. Afinal, apesar da falta de público nos estádios e dos novos protocolos de segurança sanitária, a temporada de 2020/2021 será a primeira que começará com o Liverpool como o atual campeão.

É que a Premier League foi fundada apenas em 1992, quando os clubes se uniram para conseguir mais dinheiro nos contratos de televisão. Antes disso, a primeira divisão do Campeonato Inglês era a Football League. E o último título do Liverpool havia sido em 1990 – antes, portanto, da criação do novo formato.

Assim, depois de quebrar um jejum de 30 anos sem título do Campeonato Inglês, o Liverpool finalmente começará uma edição da Premier League defendendo o título. E o jogo de estreia será contra os vencedores da última edição no formato antigo: o Leeds United, campeão inglês de 1992 e atual campeão da segunda divisão inglesa.

Quando começa a Premier League

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A primeira rodada da temporada de 2020/2021 começa no sábado, dia 12 de setembro, logo pela manhã. No entanto, não terá a participação dos times de Manchester. Afinal, o City disputou a Champions League, enquanto o United chegou às semifinais da Liga Europa. Por isso, os dois gigantes ganharam um descanso e só estreiam no dia 19. Veja, então, todos os duelos e horários da abertura da Premier League:

Sábado, 12/09

Fulham x Arsenal – 8h30

Crystal Palace x Southampton – 11h

Liverpool x Leeds – 13h30

West Ham x Newcastle – 16h

Domingo, 13/09

West Bromwich x Leicester – 10h

Tottenham x Everton – 12h30

Segunda-feira, 14/09

Sheffield United x Wolverhampton – 14h

Brighton x Chelsea – 16h15

Onde assistir

Os direitos de transmissão da Premier League no Brasil pertencem à Disney. Assim, os jogos podem ser vistos nos canais ESPN e Fox Sports, pela TV fechada ou nos Watch ESPN e Fox Premium. Além disso, o serviço de streaming DAZN pode exibir dois jogos por rodada.

Maiores campeões

Apesar de ter ficado 30 anos sem o troféu nacional e de ter conquistado seu primeiro Campeonato Inglês como Premier League apenas na temporada passada, o Liverpool soma 19 títulos ingleses em sua história. Portanto, só perde para o Manchester United, que tem 20. Nesta edição, o atual campeão terá a chance de igualar o recorde dos rivais.

Em terceiro lugar na lista dos maiores campeões está o Arsenal, com 13 títulos, seguido pelo Everton, o lado azul da cidade de Liverpool, com nove. Potências atuais como Chelsea e Manchester City somam seis troféus, atrás ainda do Aston Villa, com sete.

Favoritos

Com um ataque dos sonhos formado por Salah, Mané e Firmino, o Liverpool chega novamente como favorito. Além disso, o técnico Jurgen Klopp ainda conta com alguns dos melhores defensores do mundo, como o zagueiro Van Dijk e o goleiro Alisson. Vice-campeão na temporada passada, o Manchester City também está no topo das apostas, apesar de não ter conseguido trazer Lionel Messi nesta temporada.

Manchester United, Chelsea e Arsenal correm por fora, mas se reforçaram bem e podem surpreender os favoritos. Especialmente o Chelsea, que contratou os atacantes alemães Timo Werner e Kai Havertz, além do zagueiro brasileiro Thiago Silva. Por outro lado, o meia Willian saiu dos Blues e foi para o rival londrino Arsenal, que também trouxe o zagueiro Pablo Marí, que estava no Flamengo.

Para ficar de olho

Além dos cinco principais favoritos, outros clubes merecem atenção e podem aprontar nesta temporada da Premier League. Destaque para o Everton, que tirou James Rodríguez do Real Madrid e também trouxe o brasileiro Allan para compor o elenco que já tinha Richarlison e Bernard. O Tottenham de José Mourinho manteve a base liderada por Harry Kane e Dele Alli. E o Leicester de Jamie Vardy já provou que nunca pode ser descartado depois que desbancou os favoritos em 2016.

Brasileiros na Premier League

A legião de brasileiros que disputará a temporada 2020/2021 da Premier League poderia formar um time inteiro, com titulares e reservas. Veja então a lista completa:

Manchester City

Ederson

Fernandinho

Gabriel Jesus

Yan Couto

Arsenal

David Luiz

Gabriel Magalhães

Gabriel Martinelli

Willian

Liverpool

Alisson

Fabinho

Roberto Firmino

Everton

Allan

Bernard

Richarlison

Manchester United

Andreas Pereira

Fred

Aston Villa

Douglas Luiz

Wesley

Wolverhampton

Marçal

Léo Bonatini

Chelsea

Thiago Silva

Tottenham

Lucas Moura

West Ham

Felipe Anderson

Newcastle

Joelinton

Brighton

Bernardo

West Bromwich