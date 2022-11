Ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morre aos 62 anos

Ícone de uma geração no vôlei feminino, Isabel Salgado morreu na manhã desta quarta-feira, 16 de novembro, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada pela família. A ex-jogadora de vôlei disputou duas Olimpíadas e estava cotada para participar do grupo de transição do governo do presidente Lula.

Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei, morre aos 62 anos

A ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado, morreu na manhã desta quarta-feira aos 62 anos. A causa da morte, segundo o portal GE, não foi divulgada.

Porém, segundo o portal Metrópoles, a ex-atleta sofria de Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA), condição rara.

Isabel estava cotada para participar da equipe de transição do governo Lula, novo presidente do Brasil, na parte de esportes. Durante as eleições, Isabel mostrou-se presente na política e assumiu o seu voto no candidato do PT. A notícia pegou a todos de surpresa.

Isabel deixa cinco filhos e cinco netos, incluindo os também atletas de vôlei Maria Clara, Pedro e Carol Solberg. A última ficou conhecida por se posicionar contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

A atleta de vôlei feminino em quadra mudou a história do esporte no Brasil. Ela participou de duas Olimpíadas, em Moscou 1980 e Los Angeles 1984.

Depois, ela migrou para o vôlei de praia nos anos 1990. Isabel integrou a Seleção Brasileira de Vôlei ao lado de Vera Mossa e Jaqueline, segundo o portal GE. Porém, ela começou a carreira no Flamengo até chegar na Europa em 1980, quando foi para o Modena.

Ela também jogou etapas do Circuito Mundial e brasileiro entre 1993 e 2001, incluindo nos Estados Unidos em 1994 com as parceiras Roseli, Jerusa, Tatiana Minello e Jaqueline, segundo o portal GE.

Leia também:

Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar

Quem é Wilma Petrillo, companheira de Gal Costa