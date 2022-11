Quem é Wilma Petrillo, companheira de Gal Costa

Wilma Petrillo, 72, foi a companheira de Gal Costa por mais de 20 anos, com quem a cantora criou Gabriel, filho adotado pela famosa. A empresária e a musa da Tropicália sempre foram muitos discretas em relação ao casamento, que aconteceu 1998.

Quem é a companheira de Gal Costa?

A cantora Gal Costa era casada com Wilma Petrillo desde 1998. Além de esposa, a companheira de Gal também era empresária da artista e comandava sua carreira. As duas também era sócias em duas empresas, incluindo a Baraka Produções Artísticas, conforme divulgado pelo Jornal Extra.

Bastante discretas, as duas nunca compartilhavam fotos juntas nas redes sociais e também não falavam sobre o relacionamento. Durante toda a vida, Gal sempre preferiu manter sua vida amorosa longe da mídia e das fofocas. Apesar de evitarem cliques do casal, Wilma costumava postar várias imagens da musa da tropicália e do filho Gabriel.

O jovem foi adotado por Gal quando a cantora tinha 60 anos e já estava com Wilma. Hoje, Gabriel está com 17 anos de idade. A família morava em uma casa no bairro de Bela Vista, em São Paulo, com mais dois cachorros da raça golden retriever.

Em sua página no Instagram, a companheira de Gal publicou alguns registros de Gabriel ainda criança. "Gabriel MEU LINDOOO! Quase um homem já. mim será sempre MEU BABY TE AMO MUITO MUITO", escreveu.

Apesar de serem vistas sempre juntas, Wilma Petrillo prefere viver no anonimato e sempre ficava nos bastidores das apresentações de Gal.

Ela e Gabriel foram juntos ao velório de Gal Costa nesta sexta-feira, 11 de novembro, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A empresária e o jovem foram clicados bastante emocionados enquanto se despediam da musa da tropicália.

Quem era a ex-namorada de Gal Costa?

Gal Costa era assumidamente bissexual. Além de Wilma Petrillo, a cantora foi casada com o empresário Marco Pereira entre 1991 e 1992.

Ela também já namorou a atriz Lúcia Veríssimo na década de 80, apesar das duas nunca terem confirmado o romance. Após a divulgação da notícia da morte de Gal, a ex-namorada da musa da tropicália publicou uma homenagem para a famosa em sua página no Instagram.

Mesmo após o término do relacionamento, as duas mantinham um boa relação. Em 2019, ambas se encontraram durante um dos shows de Gal Costa em Portugal e tiraram fotos juntas, que foram postadas por Lúcia. "Obrigada pelo lindo show, pela sua alegria nessa noite tão mágica", escreveu.

Gal também namorou Marina Lima, mas o relacionamento não terminou bem após a jovem revelar publicamente que havia perdido a virgindade com a cantora. Em 2019, ela lamentou a repercussão. "Não toco mais nesse assunto. Não quis aborrecer ninguém. Foi um susto causar incômodo. Fiquei indignada até. Mas cada um sabe da sua vida", disse.

Também haviam rumores de que Gal Costa e Caetano Veloso eram apaixonados um pelo outro, mas os dois nunca se envolveram de fato. Na época, o cantor era casado com Dedé Gadelha, amiga da cantora. A musa da tropicália, inclusive, era madrinha do filho do casal.

A cantora morreu do que?

A causa da morte de Gal Costa ainda não foi revelada. O que se sabe até agora sobre a saúde da cantora é que ela realizou, no mês de setembro, uma cirurgia para retirar um nódulo de cavidade nasal.

Uma nota falsa dizendo que a cantora teria sofrido um infarto fulminante foi divulgada, mas a informação é improcedente, conforme informado pela assessoria de imprensa da cantora.

Por recomendação médica, a famosa precisou se afastar dos palcos para se recuperar do procedimento e cancelou o show que seria realizado no festival Primavera Sound, em São Paulo, no último final de semana.