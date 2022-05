F1 Espanha: horários do GP da Catalunha de 20 a 22 de maio

Prepare-se para grandes emoções em mais uma etapa da Fórmula 1 na temporada 2022. O Grande Prêmio da Espanha será realizado entre os dias 20, 21 e 22 de maio, no Circuito de Barcelona-Catalunha, prometendo disputa e rivalidade entre os pilotos. Conheça todos os horários do GP da Espanha na F1 e saiba onde assistir a sexta etapa.

Horários do GP da Espanha F1 em 2022

O GP da Espanha tem os horários na F1 pela manhã, com os treinos começando às 08h até o meio dia, pelo horário de Brasília. A corrida, no domingo, vai começar a partir das 10 horas da manhã para todo o Brasil, no Circuito de Barcelona-Catalunha.

O fim de semana na Espanha vai começar na sexta-feira, 20 de maio, com dois treinos livres, seguindo para o sábado com o terceiro treino livre e o classificatório, que definirá cada uma das posições dos pilotos para largar. Já no domingo, a corrida em Barcelona, na Espanha, promete muita rivalidade entre Charles Leclerc e Max Verstappen aos torcedores ao redor do mundo.

O tempo em Barcelona promete estar ensolarado e seco, sem chances para chuva nas sessões de treinos ou até mesmo na corrida de domingo. A seguir, confira a programação completa dos horários da Espanha na F1.

Sexta-feira (20/05) – horários espanha f1

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (21/05) – horários espanha f1

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (Band, Site da Band, BandPlay e BandSports)

Domingo (22/05) – horários espanha f1

Corrida GP da Espanha – 10h (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise – 16h30 (BandSports)

Conheça o Circuito de Barcelona-Catalunha na Espanha

Localizado em Barcelona, na Espanha, o Circuito de Barcelona-Catalunha já é conhecido pelos apaixonados por Fórmula 1. Este ano, a sexta etapa da temporada exigirá dos pilotos 66 voltas.

Construído em 1989, a ideia principal era de tornar o circuito parte do programa de desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Entretanto, a primeira corrida só aconteceu dois anos depois, em 1991, integrando oficialmente o calendário da Fórmula 1, com participação de Nigel Mansell, Ayrton Senna.

A pista é adorada por pilotos da categoria principalmente porque possui curvas de alta e baixa velocidade, com destaque para a curva 3 à direita desafia os participantes.

Onde assistir o GP da Espanha em 2022?

A Rede Bandeirantes é a responsável por transmitir todas as emoções da Fórmula 1 durante o fim de semana na temporada. A emissora detém os direitos de imagens com exclusividade, exibindo o treino classificatório no sábado e a corrida no domingo em todos os estados do Brasil.

Se você é o torcedor que gosta de acompanhar também os treinos livres, então deve sintonizar o canal BandSports, disponível somente na TV fechada, na sexta-feira e também no sábado. Tendo a emissora em sua programação, você pode curtir todas as emoções das disputas.

Para assistir online, o site da BAND exibe as imagens do treino classificatório e a corrida para todos os usuários, assim como o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS para celular, tablets e computadores.

