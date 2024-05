O último fim de semana de maio significa que tem corrida de Mônaco, com a Fórmula 1 chegando às ruas de Monte Carlo a partir das 10h (Horário de Brasília) deste domingo, 26 de maio.

Mônaco é a corrida de maior prestígio do calendário e uma corrida que todo piloto deseja vencer devido à sua rica história e momentos icônicos.

Para não perder nenhuma acelerada, veja o horário e como assistir. Charles Leclerc, da Ferrari, sairá na pole position.

Assistir a corrida da F1 hoje | GP de Mônaco agora

A corrida da Fórmula 1 neste domingo vai começar às 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. É possível também assistir no canal Bandsports, na TV paga, e online nos aplicativos Bandplay e no site da emissora (www.band.com.br) de graça. Em ambas as opções não precisa ser assinante.

Domingo, 26 de maio | Corrida da F1 hoje

10h - GP de Mônaco

TV aberta: Band

TV paga: BandSports

Online: Band.com e Bandplay

O Grande Prêmio de Mônaco é a 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2024 e é a segunda corrida do ano na etapa europeia.

Circuito de Mônaco

F1: horário da corrida de mônaco com leclerc na pole

Incrivelmente estreito e totalmente icônico. Nelson Piquet descreveu de forma memorável dirigir por Mônaco como “como andar de bicicleta pela sala de estar”… o que é justo. Apesar disso, é um desafio que quase todos os pilotos adoram, forçando-os a colocar as suas habilidades em risco e recompensando a precisão milimétrica. No entanto, ultrapassar em ruas estreitas é mais difícil, com o Grande Prêmio de 2003 a testemunhar um total de zero ultrapassagens!

Comprimento do circuito 3.337 quilômetros

Número de voltas 78

Distância da corrida 260,286 quilômetros

Recorde de volta 1:14.260 – M Verstappen (2018)

Saiba quem são os maiores campeões da Fórmula 1 em toda a história.