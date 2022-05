Pilotos da Fórmula 1 que moram em Mônaco e por que?

Destino favorito dos apaixonados por Fórmula 1, o Principado de Mônaco não recebe apenas o Grande Prêmio no calendário pelo mês de maio. O local também é escolhido pelos pilotos para ser a sua residência, espaço onde podem relaxar, curtir e ter um tempo apenas para si. Saiba quem são os pilotos da Fórmula 1 que moram em Mônaco e conheça as casas.

Cada vez mais pilotos da Fórmula 1 escolhem Mônaco para morar. Casas, apartamentos e coberturas são os favoritos dos profissionais na hora de selecionar a moradia em Monte Carlo.

Recentemente, o piloto da McLaren, Lando Norris, contou a novidade aos seguidores sobre ser o mais novo morador de Monte Carlo, no Principado. Além dele, nomes como Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc também são alguns dos pilotos da Fórmula 1 que moram em Mônaco.

Com apenas 22 anos, o piloto britânico da McLaren tem a sua própria casa. A escolha foi Mônaco, destino favorito quando se trata de Fórmula 1.

Em 30 de novembro de 2021, Norris anunciou através das redes sociais a mudança para o Principado. A casa, entretanto, ainda não estava pronta, já que é possível ver no fundo da imagem tubos de construção e o chão incompleto. Na publicação, Norris também indicou que quando não estiver na fábrica ou correndo com seu carro pelo mundo, estará em Mônaco para curtir o seu tempo livre.

“Diga olá para minha nova casa! O lugar ainda não está pronto, mas estarei morando aqui em Mônaco quando não estiver na fábrica ou na pista no próximo ano. Eu recebo as chaves no final do próximo mês, então espero estar me mudando em breve. Muito ansioso para esse próximo capítulo!”

Confira o anúncio de Norris.

Say hello to my new home! The place isn't finished yet but I'll be living here in Monaco when I'm not in the factory or at the track next year.

I get the keys at the end of next month so will hopefully be moving in soon. Really excited for this next chapter! pic.twitter.com/rsYCcbXXls

— Lando Norris (@LandoNorris) November 30, 2021