Felipe Drugovich vai correr na Fórmula 1? Piloto já está em Bahrein

O Brasil chegou perto de ter um representante nas pistas da Fórmula 1 este ano. O jovem Felipe Drugovich, da Aston Martin, disputou os treinos da pré-temporada no fim de fevereiro. Isso porque Lance Stroll, piloto titular, se acidentou durante as férias. Agora, os brasileiros querem saber se Drugovich vai correr o Grande Prêmio do Bahrein neste fim de semana.

Felipe Drugovich estará no GP do Bahrein?

O brasileiro Felipe Drugovich não vai correr o Grande Prêmio do Bahrein neste fim de semana. Em comunicado publicado no site oficial, a Aston Martin confirmou o retorno de Lance Stroll na primeira prova da temporada na Fórmula 1.

Lance sofreu acidente de bicicleta em fevereiro e machucou os punhos. Ele chegou a ficar fora dos treinos no Bahrein durante a pré-temporada da Fórmula 1. Drugovich assumiu o carro de Lance e conquistou o 14º melhor tempo dos treinos.

Felipe Drugovich estará no banco de reservas da Aston Martin ao lado do belga Stoffel Vandoorne. Se algo acontecer durante os treinos ou a corrida, ele assume a posição.

Lance Stroll e Fernando Alonso vão correr pela Aston Martin no Grande Prêmio do Bahrein neste fim de semana. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo.

Qual foi o último brasileiro a correr na Fórmula 1?

O último brasileiro a correr na Fórmula 1 foi Pietro Fittipaldi. Em 2020, o jovem piloto substituiu Romain Grosjean, na Haas, após um grave acidente na pista durante o Grande Prêmio do Bahrein na temporada.

Pietro entrou para correr o Grande Prêmio de Sakhir e o GP de Abu Dhabi, mas não obteve altas colocações na classificação geral.

O último brasileiro a pilotar um carro da Fórmula 1 por toda a temporada foi Felipe Massa, correndo pela Williams. Ele se aposentou no ano anterior, deixando a nação brasileira sem novas opções para torcer durante as corridas da elite no automobilismo.

Segundo o portal GE, o total de 31 brasileiros já correram na Fórmula 1.

Quais pilotos vão correr na F1 em 2023?

A Fórmula 1 vai receber vinte pilotos na temporada, com dois em cada equipe. A classificação geral vai definir quem será o grande campeão, enquanto os times vão brigar pela premiação milionária no Campeonato de Construtores. Confira a lista completa dos pilotos na temporada 2023.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris e Oscar Piastri

ALPINE: Pierre Gasly e Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

ALPHATAURI: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

ASTON MARTIN: Lance Stroll e Fernando Alonso

WILLIAMS: Alexander Albon e Logan Sargean

Onde assistir a Fórmula 1?

Os treinos do fim de semana e o Grande Prêmio do Bahrein será transmitido na BAND e no canal BandSports, além do site da BAND ao vivo e de graça.

Na TV aberta, a emissora vai transmitir o treino classificatório no sábado e a corrida no domingo para todo o Brasil ao vivo e 100% gratuito com muita informação, bastidores e o momento do pódio. Sérgio Maurício vai narrar ao lado dos comentaristas Felipe Giaffone e Reginaldo Leme.

Os treinos livres vão passar no BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura. Também dá para assistir de graça a retransmissão do canal Bandeirantes no site da emissora (www.band.uol.com.br) de graça.

