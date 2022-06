Entre Nelson Piquet x Hamilton, quem ganhou mais títulos na Fórmula 1?A disputa traz dois grandes pilotos da história da modalidade onde, juntos, contabilizam dez troféus já conquistados. Cada um à sua maneira foi responsável por fazer história no automobilismo, seja dentro ou fora das pistas. Compare os títulos de cada um, as vitórias e saiba quem é o maior campeão.

Quem ganhou mais títulos na Fórmula 1 entre Nelson Piquet x Hamilton

Quem ganhou mais títulos na Fórmula 1 é Lewis Hamilton, dono de 7 mundiais conquistados entre entre os anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Já o brasileiro Nelson Piquet tem três conquistas mundiais dos anos de 1981, 1983 e 1987.

São 16 temporadas do britânico contra 14 do brasileiro. Porém, é importante ressaltar que Lewis Hamilton ainda corre nas pistas pela temporada de 2022, enquanto Piquet se aposentou das corridas da Fórmula 1 em 1991, após as três conquistas dentro dos autódromos e circuitos.

Hamilton integra a primeira posição dos maiores campeões da Fórmula 1 ao lado de Michael Schumacher, com sete títulos cada. Piquet também está no ranking ao lado de Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda e o próprio Ayrton Senna.

O brasileiro chegou a disputar pole position e o pódio com Alain Prost e Senna. Já Hamilton, mesmo com 37 anos, ainda pode desbancar Schumacher.

Portanto, quem ganhou mais títulos na Fórmula 1 é Hamilton.

Nelson Piquet x Hamilton: quem tem mais vitórias?

Mais uma vez, Hamilton leva vantagem com relação ao brasileiro. Em toda a história, são 103 vitórias de Lewis Hamilton contra 23 de Nelson Piquet.

O britânico também se garante com a vantagem com relação aos pontos conquistados, de acordo com o portal Stats F1. São 4.242.50 pontos marcados contra 485.50 de Piquet na classificação de pilotos do Mundial da Fórmula 1.

Porém, Nelson Piquet só correu em 204 Grande Prêmios, enquanto Hamilton tem na conta 297 e ainda segue contando, uma vez que continua ativo nas competições de automobilismo. Os dados são do site de estatísticas Stats F1.

Quem tem mais pole position Nelson Piquet x Hamilton?

Em toda a história da Fórmula 1, é Lewis Hamilton quem tem mais pole position com relação a Nelson Piquet. O britânico já conquistou 103 poles, enquanto o brasileiro leva o total de 24 em toda a sua carreira, segundo o site de estatísticas Stats F1.

Com relação à pódios, Hamilton tem 184, enquanto Piquet contabiliza 60, onde mais vez é o britânico quem contabiliza a vantagem.

Porém, mesmo com relação aos números, Piquet conta com disputas importantes como Alain Prost e Ayrton Senna, ídolos do próprio Hamilton.

Leia também:

Hamilton é Brasileiro?Entenda o título recebido no Brasil