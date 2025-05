Edson Hulk e a seleção brasileira estão na grande final da Copa do Mundo de Futebol de Areia!

Final da Copa do Mundo de Futebol de Areia acontece domingo: veja horário

O Brasil garantiu seu lugar na final da Copa de Futebol de Areia após derrotar Portugal, por 4 a 2, e vai enfrentar o Belarus no domingo, 11, a partir das 12h30 (de Brasília). A partida contará com transmissão ao vivo.

Onde assistir a final da Copa de Futebol de Areia?

A torcida pode assistir o jogo do Brasil e Belarus no futebol de areia pelo Sportv e pela internet via Globoplay, mas apenas para assinantes. A Paradise Arena em Victoria, capital das ilhas Seychelles, servirá como cenário pitoresco para a competição.

Se você não conhece a Copa do Mundo de Beach Soccer, as partidas são compostas por três períodos de 12 minutos (o cronômetro para quando a bola está parada) e não existe empate.

O Brasil é o atual campeão, com seis títulos a mais do que qualquer outra seleção, e tirou a chance de outros favoritos: Portugal e Itália, que também estavam ávidos para mudar o status quo e roubar a cena em Seychelles.

Jogadores da seleção brasileira

Veja os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de Futebol de Areia 2025 pelo técnico Marco Otávio.

Os goleiros escolhidos são Bobô e Teleco. Entre os fixos, foram chamados Antonio, Catarino e Thanger. Para atuar pelas alas, o técnico selecionou Benjamin Jr., Brendo, Filipe Silva e Mauricinho. Já no ataque, como pivôs, estão Edson Hulk, Lucão e Rodrigo.

