Após 4×1, Brasil pode ficar fora da Copa do Mundo?

​A Seleção Brasileira enfrenta um momento complicado nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil levou uma goleada da Argentina em jogo realizado em Buenos Aires, dia 25 de março, e agora precisa até de sorte para conseguir uma vaga no torneio que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.​

A classificação apresenta a Argentina na liderança com 31 pontos, seguida por Equador (23 pontos), Uruguai (21 pontos), e Brasil (21 pontos). Paraguai e Colômbia estão logo atrás, tornando a disputa pelas vagas diretas e pela repescagem ainda mais acirrada. ​

Os seis primeiros classificados ganham a vaga direta. A sétima posição tem chance de repescagem.

Com a derrota para a Argentina por 4 x 1, a seleção brasileira precisa vencer o Equador e contar com uma combinação favorável de resultados contra o Paraguai para assegurar a classificação com duas rodadas de antecedência.

A imprensa e a torcida têm manifestado insatisfação com o desempenho recente da Seleção. Críticas apontam para a falta de ousadia e eficiência em campo.

Até então, a seleção brasileira nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo.

