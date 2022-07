Final da Ginástica Artística hoje: onde assistir e horário do Pan (17/07)

Com a vaga já assegurada para o Mundial, a equipe brasileira disputa a final da Ginástica Artística por equipes neste domingo, 17 de julho, no último dia de Pan Americano no Rio de Janeiro. Com início a partir das 10h (horário de Brasília), é hora de matar a saudade dos principais ginastas brasileiros e torcer pelo resultado! Confira onde assistir ao vivo e todas as informações do torneio.

Onde assistir a Final da Ginástica Artística hoje

A final da Ginástica Artística hoje vai passar na Globo, SporTV, N Sports e Youtube, a partir das 10h (Horário de Brasília), neste domingo.

Pela TV aberta, a Globo é a grande responsável por transmitir as emoções das equipes na ginástica feminina e masculina sem pagar nada. O evento será transmitido durante a programação do Esporte Espetacular.

Para quem já está acostumado com a TV paga, o SporTV é a opção, disponível para todos os estados do país na programação. Além disso o Globo Play retransmite o evento para os assinantes na plataforma.

Online, o N Sports em parceria com o Canal Olímpico (www.nsports.com.br ou www.canalolimpicodobrasil.com.br) exibe também toda a programação do Pan neste domingo. Basta acessar o site, fazer o cadastro e assistir ao vivo.

Se preferir, o canal do Time Brasil no Youtube também exibe de graça.

Horário: a partir das 10h (horário de Brasília)

Onde assistir a final da Ginástica Artística hoje: Globo, SporTV, N Sports e Youtube

Local: Rio de Janeiro

Resultados dos individuais no Pan-Americano de Ginástica Artística 2022

A Seleção Brasileira já está com a vaga garantida no Mundial de Ginástica Artística 2022! Os resultados individuais na competição em adultos garantiu a classificação para o Brasil. O Mundial é o o primeiro evento classificatório para as Olimpíadas de Paris em 2024.

Na classificatória, as ginastas brasileiras terminaram em primeiro lugar, desbancando até as americanas. EUA, Canadá, Argentina e México no feminino também se garantiram. Já o masculino ficou em segundo nas classificatórias.

Além de saber onde assistir a Final da Ginástica Artística hoje, você também confere os resultados das brasileiras nas modalidades individuais, realizadas no sábado.

Individual Geral Feminino

Ouro: Flávia Saraiva (BRA)

Prata: Lexi Zeiss (USA)

Bronze: Skye Blakely (USA)

Solo Feminino

Ouro: Kayla DiCello (USA)

Prata: Flavia Saraiva (BRA)

Bronze: Skye Blakely (USA)

Trave Feminino

Ouro: Flavia Saraiva (BRA)

Prata: Rebeca Andrade (BRA)

Bronze: Lexi Zeiss (USA)

Barras Assimétricas Feminino

Ouro: Rebeca Andrade (BRA)

Prata:Zoe Miller (USA)

Bronze: Sydney Turner (CAN)

Individual Geral Masculino

Ouro: Caio Souza (BRA)

Prata: Yul Moldauer (USA)

Bronze: Felix Dolci (CAN)

Salto Masculino

Ouro: Caio Souza (BRA)

Prata: Felix Dolci (CAN)

Bronze: Daniel Villafañe (ARG)

Barra Fixa Masculino

Ouro: Brody Malone (USA)

Prata: Caio Souza (BRA)

Bronze: Arthur Nory (BRA)

Argolas Masculino

Ouro: Arthur Zanetti (BRA)

Prata: Caio Souza (BRA)

Bronze: Riley Loos (USA)

Barras Paralelas Masculino

Ouro: Yul Moldauer (USA)

Prata: Colt Walker (USA)

Bronze: Caio Souza (BRA)

Como funciona o Pan-Americano de Ginástica Artística?

O Pan-Americano é uma competição de Ginástica Artística responsável por reunir os maiores nomes do esporte da atualidade. Assim como foi em 2021, o evento é realizado no Rio de Janeiro.

A importância do torneio se dá porque vale vagas para o Mundial de Ginástica Artística deste ano, realizado em Liverpool, na Inglaterra, entre outubro e novembro. No masculino são quatro vagas de equipes, além de 6 para os ginastas do individual geral para não classificados por equipes. No feminino são cinco equipes e 11 ginastas do individual geral.

O Pan conta com todas as modalidades da Ginástica Artística como solo, trave, argolas, barra e muito mais. Cada ginasta disputa a fase classificatória onde ganham notas de acordo com a sua apresentação. Se estas notas forem boas, se classificam para a final no domingo.

A seguir, confira o time brasileiro no Pan.

TIME FEMININO

Carolyne Pedro (Todos os aparelhos)

Christal Bezerra (Todos os aparelhos)

Flávia Saraiva (Todos os aparelhos)

Júlia Soares (Todos os aparelhos)

Rebeca Andrade (Trave, salto e paralelas assimétricas)

Lorrane Oliveira (Reserva)

TIME MASCULINO

Arthur Nory (Cavalo, paralelas e barra)

Arthur Zanetti (Solo, argolas e salto)

Caio Souza (Todos os aparelhos)

Diego Soares (Todos os aparelhos)

Lucas Bitencourt (Todos os aparelhos)

Leonardo Souza (Reserva)

