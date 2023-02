Final da Rio Open 2023: onde assistir Alcaraz x Norrie hoje

Espanhol vai enfrentar o britânico neste domingo, 26 de fevereiro, pela final do simples masculino no Rio de Janeiro

É decisão! Pela final do simples masculino no Rio Open 2023, Carlos Alcaraz e Cameron Norrie se enfrentam na tarde deste domingo, 26 de fevereiro, na quadra Guga Kuerten, no Rio de Janeiro. A disputa tem início às 17h30 (Horário de Brasília) valendo o título da edição no torneio.

Alcaraz pode ser bicampeão da competição se vencer, enquanto Norrie busca o título inédito.

Transmissão da final no Rio Open 2023 hoje ao vivo

A final entre Alcaraz e Norrie na Rio Open vai passar no SporTV 3 e GloboPlay a partir das 17h30 (Horário de Brasília).

O canal está disponível para todo o Brasil através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É só sintonizar e curtir todas as emoções da disputa pelo título na competição de tênis.

Mas para quem prefere ter acesso à todas as emoções na palma da mão, aí é só ligar no GloboPlay caso seja assinante do streaming. A plataforma retransmite a programação do SporTV. Basta sintonizar o aplicativo e escolher a transmissão para assistir.

Horário : a partir das 17h30

: a partir das 17h30 Local : Quadra Guga Kuerten, no Rio de Janeiro

: Quadra Guga Kuerten, no Rio de Janeiro Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

Leia também: Neymar joga? Transmissão ao vivo de Marselha x PSG: como assistir ao vivo online e na TV

Caminho de Alcaraz e Norrie na competição

Para chegarem até a decisão na Rio Open, o espanhol Carlos Alcaraz e o inglês Cameron Norrie tiveram um longo caminho.

Alcaraz busca o seu segundo título na competição, enquanto Norrie pode ser campeão pela primeira vez em terras cariocas. Mas quem vai levar a melhor?

Segundo o portal GE, os dois tenistas se enfrentaram em quatro oportunidades, com três vitórias para o espanhol e uma para Norrie, no ano passado em Cincinnati, nos Estados Unidos.

Confira os caminhos de cada tenista até aqui.

CARLOS ALCARAZ:

Primeira fase:

Carlos Alcaraz 2 x 0 Mateus Alves

Oitavas de final:

Carlos Alcaraz 2 x 1 Fabio Fognini

Quartas de final:

Carlos Alcaraz 2 x 0 Dusan Lajovic

Semifinal:

Carlos Alcaraz 2 x 1 Nicolás Jarry

CAMERON NORRIE:

Primeira fase:

Cameron Norrie 2 x 0 Juan Manuel Cerundolo

Oitavas de final:

Thiago Monteiro 0 x 2 Cameron Norrie

Quartas de final:

Cameron Norrie 2 x 1 Hugo Dellien

Semifinal:

Bernabe Zapata 2 x 1 Cameron Norrie

Premiação do Rio Open 2023

O campeão da Rio Open no simples masculino vai embolsar $US 376 mil, o mesmo que R$ 1,95 milhão na cotação de fevereiro no real. Os dados são da coluna Olhar Olímpico no UOL.

Para o vencedor do torneio, também são dados 500 pontos no ranking da sua categoria. Os números do vice não foram revelados, mas ele também fica com 300 pontos na competição.

Ainda segundo a coluna Olhar Olímpico no UOL, Alcaraz, grande destaque da competição, recebeu quase 2 milhões de reais como cachê para participar do torneio.

O contrato com a Rio Open é válido por 2022, 2023 e 2024.

Leia também

Final de Wimbledon 1996: relembre a épica decisão do tênis