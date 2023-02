Neymar joga? Transmissão ao vivo de Marselha x PSG: como assistir ao vivo online e na TV

Transmissão do jogo entre Olympique de Marseille e PSG hoje, que disputam a 25ª rodada do Campeonato Francês

Dias depois de eliminar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Copa da França, o Olympique de Marseille volta a enfrentar o clube parisiense neste domingo, 26 de fevereiro, mas desta vez na vigésima quinta rodada do Campeonato Francês. O jogo do PSG hoje começa às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, e terá desfalque no elenco.

Onde assistir na TV o jogo do PSG hoje?

A ESPN vai transmitir o jogo do PSG e Olympique hoje ao vivo às 16h45, horário de Brasília. Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe a partida do Campeonato Francês neste domingo ao vivo para todo o Brasil. Somente assinantes podem acompanhar o jogo do PSG hoje na televisão. É preciso ter o canal na programação da operadora.

Horário : 16h45 (horário de Brasília)

: 16h45 (horário de Brasília) Local : Stade Vélodrome

: Stade Vélodrome Onde assistir: ESPN e Star +

Jogo do PSG tem transmissão online?

Além de acompanhar a partida entre Olympique e PSG na televisão, o torcedor também pode ver no Star Plus, serviço de streaming por assinatura.

Para assistir o Star Plus, você precisa ter acesso ao serviço de streaming. Aqui estão as etapas que você pode seguir:

O Neymar vai jogar?

Neymar está fora do jogo do PSG deste domingo após se machucar contra o LOSC, enquanto Renato Sanches também continua lesionado. Nuno Mendes está de regresso ao plantel confirmado, tal como Nordi Mukiele.

Juan Bernat deve recomeçar Mendes com Marquinhos e Mukiele também na fila. Achraf Hakimi continua de fora depois de perder a vitória sobre o Lille e Warren Zaire Emery pode começar novamente na ala direita na ausência do marroquino. Galtier estava doente na preparação para este, mas estará lá no Stade Velodrome depois de se recuperar.

Último jogo

A última vez que Paris Saint-Germain e Olympique se enfrentaram aconteceu em 8 de fevereiro de 2023, na temporada atual, pelas oitavas de final da Copa da França.

Jogando no Stade Vélodrome, as equipes disputaram o mata-mata do torneio nacional. Alexis Sánchez, aos 31 minutos do primeiro tempo, abriu o placar de pênalti. Nos acréscimos, Sergio Ramos empatou.

Mas Malinovskyi, no segundo tempo, não deu oportunidade aos rivais e conseguiu garantir a vitória ao Olympique, consagrando-se assim o classificado até as quartas de final.

O PSG pretende ser o campeão francês e ainda tem as oitavas da Champions para disputar, mas não vai brigar por outro título até aqui.

