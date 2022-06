Final de Wimbledon 1996: relembre a épica decisão do tênis

Não há dúvidas de que a Final de Wimbledon 1996 é uma das mais lembradas por apaixonados ao esporte. Naquela edição, disputaram o título do simples masculino o holandês Richard Krajicek e o norte-americano MaliVai Washington, enquanto no feminino a alemã Steffi Graf e a espanhola Arantxa Sánchez Vicario se enfrentaram.

Mas o que realmente aconteceu naquele ano para tornar a decisão tão memorável? Relembre a história a seguir.

O que aconteceu na final de Wimbledon 1996?

Terceiro Grand Slam da temporada, o Wimbledon é realizado todos os anos em Londres, na Inglaterra, desde 1877 com os principais nomes do tênis na quadra de grama. Porém, a edição de 1996 não ficou marcada apenas pelo momento esportivo e sim por um fato bastante inusitado, eleito como um dos mais inesquecíveis do torneio.

Após disputarem as quartas de final e a semifinal, o norte-americano MaliVai Washington e o holandês Richard Krajicek se classificaram para a grande final de Wimbledon. Realizada na quadra central de Wimbledon em um domingo quente, com as arquibancadas lotadas, era a hora da decisão.

Enquanto posavam para a foto, minutos antes da final começar, algo inusitado aconteceu para ofuscar completamente o espetáculo esportivo. Uma moça loura entrou na quadra nua, deixando a torcida e até mesmo os jogadores surpresos e sem palavras. No mesmo momento, todos os olhares se voltaram para a jovem, que correu sem roupas e apenas com um avental branco amarrado na cintura por todo o local, sorrindo para Richard e MaliVai.

Tratava-se de Melissa Johnson, uma garçonete de apenas 23 anos na época. Em entrevista aos repórteres em Wimbledon, ela confirmou que trabalhava no serviço do evento, e que chegou a comentar com os colegas que queria fazer algo muito doido, conforme relembro o site inglês Daily Star.

Melissa tinha acabado de se formar em design na Manchester Metropolitan University, quando decidiu chocar até mesmo o duque e a duquesa de Kent. Além disso, conforme relatou o Daily Star, ela foi demitida logo após o incidente.

Vencedores de Wimbledon em 1996

Além do holandês Richard Krajicek campeão no simples masculino, a edição de Wimbledon em 1996 teve também a alemã Steffi Graf como vencedora do simples feminino na temporada.

Ainda na mesma competição, venceram a categoria duplas masculinas os australianos Todd Woodbridge e Mark Woodforde, enquanto nas duplas femininas a suíça Martina Hingis e a tcheca Helena Suková levaram o título de campeãs.

Nas duplas mistas quem venceu foram os tchecos Cyril Suk e a tenista Helena Suková. No juvenil, o bielorrusso Vladimir Voltchkov levou a melhor, enquanto a francesa Amélie Mauresmo ganhou a categoria juvenil feminina.

O que é o Torneio de Wimbledon?

Comandado pela AELTC, a The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited, criada em 23 de julho de 1868, o torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada do Tênis, trazendo para a quadra de grama os maiores atletas do mundo em busca do título.

A primeira edição do Wimbledon aconteceu em 9 de junho de 1877 após a propagação do anúncio inscrito na revista The Field sobre o torneio inaugural do clube de Londres, na Inglaterra. Somente vinte e dois homens disputaram o concurso, enquanto mulheres não eram permitidas nesta fase. 200 pessoas assistiram aos jogos da competição.

Hoje, o Wimbledon segue em Londres, no All England Lawn Tennis & Croquet Club, com as diferentes modalidades do simples masculino e feminino, duplas femininas, masculinas e mistas.

+ Saiba onde assistir Wimbledon 2022