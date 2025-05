Final da Superliga Masculina de Vôlei: Sada Cruzeiro é campeão 2025

O Sada Cruzeiro conquistou o título da Superliga Masculina de Vôlei de pela quarta vez ao vencer o Vôlei Renata/Campinas por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 25/15 e 30/28, em partida realizada no Ibirapuera, em São Paulo. Com este triunfo, o time mineiro alcançou seu terceiro título consecutivo na competição, consolidando sua hegemonia no cenário nacional.

Como foi a final da Superliga Masculina de Vôlei?

O ponteiro cubano Leal foi o destaque da final, sendo eleito o melhor jogador da partida após marcar 22 pontos, mesmo enfrentando cãibras no último set. A vitória também selou uma temporada perfeita para o Cruzeiro, que conquistou todos os seis campeonatos que disputou: Mineiro, Copa Brasil, Supercopa, Sul-Americano, Mundial e agora a Superliga.

Com esse título, o Sada Cruzeiro igualou os feitos das temporadas 2011/2012, 2013/2014 e 2014/2015, reafirmando sua posição como uma das principais potências do vôlei brasileiro.

Campeões da Superliga Masculina

O Cruzeiro é o maior campeão da Superliga Masculina de Vôlei. Em segundo lugar vem o Vôlei Renata, equipe de Campinas, em São Paulo, com cinco títulos. Em terceiro vem o Minas, com quatro títulos ganhados em todo o torneio de vôlei.

Confira a seguir o ranking completo dos campeões da Superliga Masculina.

Sada Cruzeiro – 8 títulos

Vôlei Renata – 5 títulos

Minas – 4 títulos

Santo André – 4 títulos

Floripa Esporte Clube – 4 títulos

Suzano – 3 títulos

Taubaté – 2 títulos

Sesc RJ Vôlei Masculino – 1 título

Sesi SP – 1 título

Botafogo – 1 título

Paulistano – 1 título

Boavista – 1 título