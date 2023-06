Saiba quais são as atletas mais altas do Brasil no vôlei. Foto: Reprodução Gaspar Nóbrega/COB

Com a média de 1,86m, saiba quem é a mais alta do plantel brasileiro

Qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino?

Qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino?

A altura é um trunfo que facilita o caminho para uma carreira profissional no voleibol. Mas qual a Qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino? A jogadora Thaisa é a mais alta da seleção com 1,96 e é considerada uma exceção, já que a média de altura das jogadoras do Brasil é de 1,86m. Para se ter ideia de como ela é alta, a rede do vôlei tem 2,43 metros.

Por outro lado, Natinha e Nyeme têm a menor estatura do elenco atual da seleção de vôlei: 1,75m. As duas atuam na posição de líbero na Seleção Brasileira e, como trabalham no fundo da quadra, precisam ser mais baixinhas.

Veja a altura das jogadores de vôlei do Brasil em 2023.

Qual a altura das jogadoras de vôlei feminino?

Da mais alta para a menor em estatura, veja a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino, de acordo com os dados do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, e a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol.

Ana Cristina (ponteira) - 1,92 m

Macris (levantadora) - 1,78 m

Roberta (levantadora) - 1,85 m

Lorenne (oposta) - 1,85 m

Kisy (oposta) - 1,91 m

Rosamaria (oposta) - 1,85 m

Carol Gataz (central) - 1,92 m

Gabi (ponteira) - 1,80 m

Julia Bergmann (ponteira) - 1,90 m

Maiara Basso (ponteira) - 1,89 m

Pri Daroit (ponteira) - 1,84 m

Diana (central) - 1,94 m

Lorena (central) - 1,90 m

Tainara (central) - 1,87 m

Thaisa (central) - 1,96 m

Natinha (líbero) - 1,75 m

Nyeme (líbero) - 1,75 m

A posição Libero é ideal para jogadoras menores?

A posição libero é uma solução ideal para pessoas que não são altas. Nesta posição, a velocidade e a agilidade contam, pois o líbero deve reagir rapidamente à bola que vem em sua direção.

Muitas vezes, elas precisam ir à pista de dança para recebê-lo, e é por isso que a baixa estatura facilita.

Graças ao fato da jogadora ser mais baixinha que suas companheiras, ela pode pegar a bola com mais facilidade. Libero dá a sua equipe a chance de marcar um ponto.

Entre no clube dos seus sonhos, jogue na seleção ou conquiste medalhas importantes em campeonatos ou até mesmo em jogos olímpicos.

É importante não desistir, treinar e perseguir seu objetivo, porque todos devem realizar seus sonhos.

Leia também:

Qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino