Final de Wimbledon 2022 feminino hoje: onde assistir e horário (9/7)

Chegou a tão esperada hora torcedor! É dia de Final de Wimbledon 2022 feminino hoje! As estreantes Elena Rybakina e Ons Jabeur vão disputar o título do simples feminino neste sábado, 9 de julho, na quadra de grama em Wimbledon, na Inglaterra. A partida tem início às 10h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Confira todas as informações da final feminina de Wimbledon e saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir a Final de Wimbledon 2022 feminino hoje?

A final de Wimbledon 2022 feminino hoje vai passar no SporTV 3 e ESPN 2, além dos streamings Star + e Globo Play ao vivo a partir das 10h (Horário de Brasília), neste sábado, diretamente de Londres, na Inglaterra.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor só pode prestigiar a final feminina do tênis nos canais da ESPN e do SporTV, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. É necessário obter ambos em sua programação.

Para aqueles que preferem curtir online, os streamings Star + e Globo Play retransmitem as imagens dos canais em suas plataformas para celular, tablet, computador e até mesmo pela smart TV.

Horário : 10h (Horário de Brasília)

: 10h (Horário de Brasília) Onde assistir Final de Wimbledon 2022 feminino hoje : SporTV 3, ESPN 2, Star + e Globo Play

: SporTV 3, ESPN 2, Star + e Globo Play Local: Wimbledon, em Londres, na Inglaterra

Elena Rybakina e Ons Jabeur na final de Wimbledon 2022

A final feminina de Wimbledon promete muita qualidade e rivalidade em quadra. A tunisiana Ons Jabeur, atual número 2 do ranking do tênis, enfrenta a russa/cazaque Elena Rybakina.

As duas profissionais estreiam em uma final de Grand Slam, o que promete ser uma disputa muito apertada e acirrada. É a primeira vez na história que uma muçulmana joga a decisão, assim como a cazaque.

Rybakina teve de passar por grandes nomes do esporte para chegar até aqui. Além disso, os holofotes voltam para a tenista já que ela nasceu em Moscow, mas disputa com a bandeira do Cazaquistão. Ela se naturalizou cazaque.

Este ano atletas russos foram impedidos de participar de Wimbledon como forma de protesto pelo que a Rússia tem feito na guerra contra a Ucrânia, mas como Elena Rybakina é cazaque, ela pode participar.

Já Jabeur, atual número dois do mundo feminino, também teve pedreiras na competição.

Começando pela primeira rodada, confirma cada um dos confrontos que as tenistas venceram até chegarem na final de Wimbledon 2022 feminino.

Elena Rybakina:

Coco Vandeweghe 0 x 2 Elena Rybakina – Primeira rodada

Bianca Andreescu 0 x 2 Elena Rybakina – Segunda rodada

Qinwen Zheng 0 x 2 Elena Rybakina – Terceira rodada

Petra Martić 0 x 2 Elena Rybakina – Oitavas de final

Ajla Tomljanović 1 x 2 Elena Rybakina – Quartas de final

Elena Rybakina 2 x 0 Simona Halep – Semifinal

Ons Jabeur:

Mirjam Bjorklund 0 x 2 Ons Jabeur – Primeira rodada

Katarzyna Kawa 0 x 2 Ons Jabeur – Segunda rodada

Diane Parry 0 x 2 Ons Jabeur – Terceira rodada

Elise Mertens 0 x 2 Ons Jabeur – Oitavas de final

Marie Bouzková 1 x 2 Ons Jabeur – Quartas de final

Ons Jabeur 2 x 1 Tatjana Malek – Semifinal

Premiação de Wimbledon 2022

Além de levar para casa o troféu dourado de Wimbledon, a campeã do simples feminino também vai embolsar mais de R$12 milhões na cotação de julho.

Logo no início da temporada a organização inglesa do torneio, All England Lawn Tennis Club, divulgou todos os valores concebidos aos tenistas em cada uma das fases. O total de dinheiro que entregue este ano é de £ 40.350.000, o mesmo que 256 milhões de reais.

Em cada nova fase que o tenista avança na competição, um valor maior em dinheiro é pago a ele. Wimbledon garante que o número é uma forma de investir nos atletas, além de recompensá-los pelo esforço e dedicação ao esporte.

Confira os números da premiação de Wimbledon 2022.

Campeão – R$12,7 milhões

Vice-campeão – R$6,6 milhõe

Semifinalistas – R$3,4 milhões

Quartas de final – R$1,9 milhões

Oitavas de final – R$1,2 milhões

Terceira rodada – R$762 mil

Segunda rodada – R$495 mil

Primeira rodada – R$317 mil

