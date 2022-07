Nadal desiste de Wimbledon 2022: como fica a semifinal agora?

É oficial, Rafael Nadal desiste de Wimbledon 2022! O torneio de tênis na grama confirmou em seu perfil oficial na tarde desta quinta-feira, 7 de julho, a desistência do tenista da semifinal masculina por lesão. O espanhol enfrentaria o australiano Nick Kyrgios. Mas como fica a fase final de Wimbledon 2022 agora?

Entenda como fica a semifinal e o caminho até a disputa do título. Do outro lado da chave estão o sérvio Novak Djokovic e o britânico Cameron Norrie.

Dia triste para o tênis. Nesta quinta-feira, 7 de julho, o bicampeão de Wimbledon, Rafael Nadal, desistiu de jogar a semifinal do campeonato na temporada 2022 por lesão no abdômen. A informação foi confirmada pela organização do torneio, que informou os seguidores através da redes sociais.

O cabeça de chave número dois iria enfrentar o australiano Nick Kyrgios na semifinal masculina na sexta-feira, onde disputaria uma vaga na final contra Novak Djokovic ou o britânico Cameron Norrie, a depender do resultado.

Nadal já vinha apresentando problemas em quadra antes mesmo de confirmar a sua desistência da competição. Nas quartas de final, por exemplo, ele teve de marcar três sets a dois com muito esforço mesmo com dores diante do norte-americano Taylor Fritz.

Na primeira chave da semifinal, Rafael Nadal enfrentaria Nick Kyrgios. Agora, com a notícia de que Nadal desiste de Wimbledon 2022, o australiano avança direto para a grande final da temporada, pela primeira vez em sua carreira.

Do outro lado da chave em Wimbledon, no simples masculino, Novak Djokovic e o britânico Cameron Norrie disputam a semifinal na sexta-feira, 8 de julho, a partir das 09h30 (horário de Brasília).

No ano passado, em 2021, Djokovic venceu o italiano Matteo Berrettini, conquistando o 20º título de Grand Slam, se igualando a Rafael Nadal e Federer. Em Wimbledon, tornou-se campeão pela sexta vez.

SEMIFINAL WIMBLEDON 2022 MASCULINO:

FINAL WIMBLEDON 2022 MASCULINO:

Confira o anúncio na página oficial que informa que Nadal desiste de Wimbledon 2022.

