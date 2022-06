Final Roland Garros 2022: quem Nadal vai enfrentar, onde assistir e data

Depois de grandes confrontos, rivalidade e muitas surpresas no saibro, estão definidas as finais de Roland Garros em 2022. Rafael Nadal, um dos maiores campeões da história, busca o 14º título no torneio francês, enquanto a jovem Cori Gauff, de 18 anos, vai disputar pela primeira vez a final feminina. Confira todas as informações sobre a final de Roland Garros 2022 no masculino e feminino e onde assistir.

Data da final de Roland Garros 2022

Pronto para fazer história mais uma vez, Rafael Nadal vai disputar a final de Roland Garros contra o norueguês Casper Ruud no domingo, 5 de junho, no saibro Philippe-Chatrier, em Paris, a partir das 10h, dez horas da manhã, horário de Brasília.

O espanhol venceu Alexander Zverev por W.O depois que o alemão torceu o tornozelo no meio do segundo set pela semifinal, o que impossibilitou que continuasse jogando. O atleta chorou, mas deve comemorar porque eliminou a grande revelação do tênis hoje em dia: o espanhol Carlos Alcaraz nas quartas de final.

Por outro lado, Nadal teve duro trabalho diante do sérvio Novak Djokovic nas quartas de final, seu grande rival no quesito vitórias e títulos e, por fim, Zverev na semi. Agora, vem em busca do seu 14º título de Roland Garros.

Já o norueguês Ruud passou pelo dinamarquês Holger Rune nas quartas e por fim o croata na semifinal Marin Cilic para alcançar a sua primeira final.

Na final da categoria simples feminino, a norte-americana Cori Gauff vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek no sábado, 4 de junho, a partir das 10h, dez horas da manhã, no saibro Philippe-Chatrier, em Paris.

A jovem Cori Gauff fez história ao conquistar pela primeira vez a participação em uma final do Roland Garros com apenas 18 anos. O caminho da moça teve Sloane Stephens nas quartas e a mexicana Martina Trevisan na semifinal.

Do outro lado, a experiente polonesa Iga Swiatek fará de tudo para buscar o bicampeonato este ano. Nas quartas de final venceu o Jessica Pegula e depois Daria Kasatkina na semifinal. Iga é a favorita no duelo deste sábado, pela grande final de Roland Garros 2022.

Resultados Roland Garros 2022

Masculino:

Rafael Nadal 6 x 6 Alexander Zverev (W.O)

Casper Ruud 3 x 1 Marin Cilic – 3-6 / 6-4 / 6-2 / 6-2

Feminino:

Martina Trevisan 0 x 2 Cori Gauff – 3-6 / 1-6

Iga Swiątek 2 x 0 Daria Kasatkina – 6-2 / 6-1

+ Chaveamento Roland Garros 2022: caminho de Djokovic, Nadal e Alcaraz

Qual é a premiação de Roland Garros em 2022?

O vencedor e a vencedora das diversas categorias no Grand Slam francês levam para casa os troféus que simbolizam o título de todo o esforço dentro do saibro.

Porém, os atletas também se esforçam ao máximo para garantirem, além da taça, uma quantia generosa que vem da própria entidade francesa.

Divulgados por Roland Garros, o valor total distribuído aos vencedores é de € 43,6 milhões, ou seja, mais de 220 milhões em reais na cotação de junho, um aumento de 6,8%. Nas categorias femininas e masculinas, o valor ao campeão é de € 2,2 milhões, ou R$11 milhões. Para o vice, o número desce para 5 milhões de reais.

Djokovic e Alcaraz fora em Roland Garros

Para chegar até a final, muitos tenistas devem acabam ficando para trás, incluindo grandes estrelas. Nesta temporada, Novak Djokovic foi eliminado por Rafael Nadal nas quartas de final, enquanto Carlos Alcaraz, jovem espanhol de 19 anos, perdeu também na fase para o alemão Alexander Zverev.

No feminino, Naomi Osaka acabou derrotada na primeira rodada pela norte-americana Amanda Anisimova, uma das cotadas ao título. Já a canadense Leylah Fernandez, outro grande nome da atualidade no tênis, ficou para trás nas quartas de final ao perder para a mexicana Martina Trevisan.

Já Emma Raducanu, vencedora do US Open no ano passado, foi derrotada pela bielorrussa Aliaksandra Sasnovich na segunda rodada.

Onde assistir a final de Roland Garros 2022?

A final de Roland Garros 2022 será transmitida ao vivo pelos canais SporTV 3 e ESPN, além do streaming Star +, a partir das 10h no sábado e domingo, pelo horário de Brasília.

Os canais estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar através do seu televisor e curtir todos os momentos das finais na temporada.

Mas, se o torcedor não pode curtir pela Tv, então pode acessar através dos serviços de streaming Star + e Globo Play, disponíveis somente aos assinantes na plataforma para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV.