Chaveamento Roland Garros 2022: caminho de Djokovic, Nadal e Alcaraz

Confira o caminho de cada atleta no chaveamento. Foto: Reprodução / Cédric Lecocq / FFT

Seguem vivos na disputa Carlos Alcaraz, Rafael Nadal e Leylah Fernandez, entre as quartas de final do torneio de tênis

Segundo Grand Slam de tênis na temporada, Roland Garros vem trazendo grandes embates e resultados surpreendentes aos apaixonados pelo esporte. Rafael Nadal e Novak Djokovic se encontram nas quartas de final, enquanto Naomi Osaka, tenista japonesa, foi eliminada na primeira rodada. Confira o chaveamento de Roland Garros 2022 a seguir e confira qual é o caminho de cada atleta até a final.

Chaveamento de Roland Garros 2022

Dividido entre as categorias simples masculino e feminino, e duplas femininas e masculinas, Roland Garro apresenta quatro rodadas eliminatórias, seguindo para as quartas de final, depois semifinal e então a decisão do título entre os finalistas da categoria.

Com o fim das quarta rodada, o torneio de tênis dá o pontapé inicial nas quartas de final, tanto no masculino como também pelo feminino em 31 de maio. Serão quatro jogos, dois em cada lado da chave, seguindo a ordem do sorteio da entidade francesa. Os vencedores de cada semifinal avançam até a final.

Confira a seguir o caminho de cada chaveamento em Roland Garros de 2022.

SIMPLES MASCULINO:

Quartas de final:

(1) – Alexander Zverev x Carlos Alcaraz – Terça-feira, 31/05 às 09h30

(2) – Novak Djokovic x Rafael Nadal – Terça-feira, 31/05 às 15h45

(3) – Casper Ruud x Holger Rune – Quarta-feira, 01/06 com horário a definir

(4) – Andrey Rublev x Marin Cilic/Daniil Medvedev – Quarta-feira, 01/06 com horário a definir

Semifinal:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2 – Data a definir

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4 – Data a definir

Final:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 – Domingo, 05/06 às 10h

SIMPLES FEMININO:

Quartas de final:

(1) – Iga Swiatek x Qinwen Zheng x Jessica Pegula – Quarta-feira, 01/06 sem horário definido

(2) – Veronika Kudermetova x Daria Kasatkina – Quarta-feira, 01/06 sem horário definido

(3) – Martina Trevisan x Leylah Fernandez – Terça-feira, 31/05 às 07h

(4) – Cori Gauff x Sloane Stephens – Terça-feira, 31/05 às 08h15

Semifinal:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2 – Data a definir

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4 – Data a definir

Final:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 – Sábado, 04/06 às 10h

Como funciona o Roland Garros?

Assim como os outros três Grand Slam na temporada, o Rolando Garros também segue o mesmo formato de disputas na temporada. A primeira fase é a qualificatória, onde os tenistas do ranking de atletas disputam uma vaga na chave principal.

Os atletas cabeças de chave são definidos através do ranking oficial, onde os primeiros colocados e consequentemente os maiores campeões tornam-se anfitriões nos duelos e também em cada uma das chaves.

Realizado na França, o Ronald Garros dá início oficialmente nas disputas após o sorteio, onde as chaves de cada categorias são definidas. As categorias são simples feminino e masculino, duplas femininas e masculinas, juvenil simples e duplas e cadeira de rodas.

Na competição, quatro rodadas são realizadas na primeira fase, seguindo para as quartas de final, semifinais e a tão sonhada final.

Onde assistir Roland Garros em 2022?

Os jogos de Roland Garros são transmitido nos canais SporTV e ESPN, e também no Star +, tanto pela manhã como durante a tarde.

Disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura, os canais do SporTV e ESPN exibem ao vivo cada um dos confrontos principais de Roland Garros com narração exclusiva e a presença de comentaristas. A emissora da Disney conseguiu retomar os direitos de imagens após 10 anos.

Para acompanhar online, o Star+, serviço de streaming, é a opção. A plataforma pode ser encontrada no celular (Android e iOS), tablet, computador e até na smart TV.