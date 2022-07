Final Skate Street hoje: Japão vence Pré-Olímpico de Roma 2022

Final do masculino e feminino no Pro Tour de Roma foi realizado neste domingo, 3 de julho, na Itália

E deu Japão no pódio do Pro Tour! A jovem Funa Nakayama levou a melhor e faturou a final Skate Street hoje no feminino neste domingo, 3 de julho, pelo Pré-Olímpico de Roma, na Itália. A dupla japonesa Momiji e Yumeka também aparece no pódio, enquanto Rayssa Leal terminou em quinto e Pâmela ficou na oitava posição da classificação final. Confira todos os resultados na competição.

Vale lembrar que este não é um título e sim um torneio Pré-Olímpico que soma pontos para as próximas Olimpíadas, em Paris 2024.

Resultados da Final Skate Street hoje

A final feminina do Skate Street matou a saudade do torcedor apaixonado pelo esporte. A modalidade street ganhou adeptos após a popularidade nos Jogos Olímpicos com Rayssa Leal e Kelvin, medalhistas.

Neste domingo, 3 de julho, Rayssa e Pâmela Rosa disputaram a decisão por pontos no Pré-Olímpico de Roma, o Pro Tour. Esta é a primeira etapa de classificação para as Olimpíadas de Paris 2024.

Na semifinal, Rayssa terminou em segundo lugar e Pâmela em sétimo.

FINAL FEMININA

Pâmela foi a segunda skatista a realizar a volta completa na pista. A experiente skatista fez manobras simples e por isso não recebeu uma nota alta na primeira fase, fechando com 44.43 com apenas duas rodadas.

Já Rayssa também tropeçou nas manobras, garantindo a nota de 79.20. Ao fim da primeira fase, as profissionais retornaram para buscarem outras chances e assim aumentarem a nota.

Na segunda fase, onde as manobras são individuais com notas separadas, as garotas tiveram cinco chances com as duas melhores notas classificando-as. Pâmela foi bem mesmo apresentando dificuldades, mas Rayssa caiu logo em três chances. Depois, conseguiu se recuperar, mas não foi o necessário.

As japonesas Nakayama, Nishiya e Yumeka foram os destaques desta fase do Pro Tour de Roma. Com notas altas beirando os 90 pontos, elas ocuparam o pódio da competição italiana. Nakayama, a vencedora, marcou 264.13 no total.

Confira a classificação final da final Skate Street hoje no feminino.

1 Funa Nakayama – 264.13 (JAPÃO)

s Momiji Nishiya – 255.64 (JAPÃO)

3 Yumeka Oda – 254.91 (JAPÃO)

4 Rizu Akama – 254.62 (JAPÃO)

5 Rayssa Leal – 247.69 (BRASIL)

6 Coco Yoshizawa – 242.51 (JAPÃO)

7 Chloe Covell – 230.59 (AUSTRÁLIA)

8 Pâmela Rosa – 205.80 (BRASIL)

Quando é o próximo evento de Skate Street?

Seguindo o calendário pré-olímpico do Skate Street, a próxima competição vai ser em outubro, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Mundial.

No entanto, Rayssa deverá participar do SLS, a Skate Street League, espécie de liga internacional da modalidade que reúne os principais nomes do skate em uma só disputa pelo título da temporada.

O evento será em 16 e 17 de julho, com transmissão dos canais SporTV e Globo Play.

Como funciona o Pré-Olímpico de Skate Street?

O Pro Tour de Roma funciona como um torneio Classificatório Olímpico, ou Pré-Olímpico. Isso significa que quem vencer as etapas da temporada vai somando pontos até garantir vaga em Paris 2024.

O torneio de Roma tem treinos livres, abertos para o público, depois classificatório, as quartas de final, semifinal e por fim a decisão do título. Este é só o primeiro da temporada, seguido do Campeonato Mundial de Skate park e Skate Street em outubro deste ano, entre o dias 9 até 16.

O Skate Street possui elementos que podem ser encontrados na rua como corrimões, escadarias e etc, bem diferente do Park.