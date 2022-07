Quem ganhou a Fórmula 1 hoje: Sainz vence pela 1ª vez na carreira

Pela primeira vez na carreira de piloto, Carlos Sainz, da Ferrari, foi quem ganhou a Fórmula 1 hoje. Em uma prova repleta de emoções, tensões e muita rivalidade, o Grande Prêmio da Inglaterra, no Circuito de Silverstone, aconteceu neste domingo, 3 de julho, com o piloto ganhando pela primeira vez. Veja todos os detalhes da corrida da Inglaterra hoje e como ficou a classificação atualizada.

No pódio Carlos Sainz (Ferrari) ficou em primeiro lugar, Sergio Perez (Red Bull) em segundo e Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro.

Correndo no Circuito de Silverstone, em terras inglesas, o piloto holandês tomou a liderança desde o começo da prova e não deu margem aos competidores para ser ultrapassado. Sergio Perez, da Red Bull e Lewis Hamilton, da Mercedes, completam o pódio.

Confira a classificação completa do GP da Inglaterra 2022.

1º Carlos Sainz (Ferrari)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º Fernando Alonso (Alpine)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Max Verstappen (Red Bull)

8º Mick Schumacher (Haas)

9º Sebastian Vettell (Aston Martin)

10º Kevin Magnussen (Haas)

11º Lance Stroll (Aston Martin)

12º Nicholas Latifi (Williams)

13º Daniel Ricciardo (McLaren)

14º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15° Esteban Ocon (Alpine)

16º Pierre Gasly (AlphaTauri)

17º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18º George Russell (Mercedes)

19º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20º Alexander Albon (Williams)

Como foi a corrida do GP de Silverstone 2022 – Quem ganhou a Fórmula 1 hoje

A largada da corrida foi tumultuada. Assim que as luzes se apagaram, Russell, Zhou e Gasly se envolveram em um grave acidente.Tudo começou com Gasly que, espremido entre Russell e Zhou, acabou tocando o carro do piloto da Mercedes, que logo raspou na Alfa Romeo. O chinês, com o impacto em alta velocidade, capotou o carro e seguiu até as barreiras da pista de Silverstone, preocupando torcedores.

Já Albon, Vettel e Ocon estavam envolvidos em um incidente separado no início, mas que prejudicaram os carros para o início da prova de Silverstone.

Meia hora após o incidente envolvendo Russel e Zhou, os pilotos voltaram para o grid para a relargada. Os dois pilotos, mais Albon ficaram fora do retorno.

Desta vez, Sainz largou muito bem e assumiu a liderança do Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. Verstappen e Leclerc ficaram em segundo e terceiro lugar. O espanhol conseguiu se manter na ponta, enquanto Hamilton mostrou-se ansioso para competir em casa e parou em quarto lugar.

Na volta 10, Verstappen aproveitou o erro de Sainz na pista e assumiu a liderança facilmente. O piloto da Ferrari só reassumiu a ponta na volta 13 após problemas no carro do holandês da Red Bull. No mesmo instante, foi para a saída do box.

Na parte de trás do grid, Verstappen chegou a competir com Latifi, para a surpresa dos torcedores e a pressão total da equipe da Red Bull. Na frente, Hamilton assumiu provisoriamente a liderança a partir da volta 31, com Leclerc em segundo passando por Sainz.

O monegasco só conseguiu voltar para a liderança na volta 34 após erro da Mercedes com Hamilton. No entanto, pela volta 40, o Safety Car foi acionado após batida de Esteban Ocon.

Minutos depois, os pilotos voltaram a correr oficialmente entre as voltas 40. A estratégia da Ferrari de não mandar Leclerc para o box acabou o prejudicando, enquanto Sainz e até Hamilton seguiram.

Com 10 voltas para o fim da corrida, o Safety Car deixou a pista e a relargada foi dada. A partir daí, a corrida em Silverstone pegou fogo. Sainz assumiu a primeira posição, com Leclerc logo atrás e Hamilton na terceira posição.

Foi aí que Perez ressurgiu da parte de trás do grid para disputar o pódio. O mexicano ultrapassou o britânico da Mercedes, perseguindo Leclerc entre a volta 44. O monegasco segurou a posição e se manteve na vice-liderança da corrida. Enquanto isso, Hamilton apareceu e fez uma ultrapassagem dupla, para levar os ingleses à loucura.

Mesmo assim, Hamilton ficou em quarto lugar, Perez assumiu a segunda posição e Leclerc em terceiro entre a volta 47.

Sem desistir de conquistar o pódio em casa, Lewis Hamilton tentou buscar de qualquer maneira a ultrapassagem com Leclerc. Na volta 48 conseguiu, mas o piloto da Ferrari reassumiu a posição. Minutos depois, o britânico novamente reassumiu e em definitivo a terceira posição.

Para fechar com chave de ouro o espetáculo inglês, Sainz permaneceu na liderança e, com muito empenho do piloto da Ferrari, conquistou a sua primeira vitória na carreira ao ser quem ganhou a Fórmula 1 hoje.

Perez terminou em segundo lugar e Lewis Hamilton em terceiro lugar.

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Áustria, marcado para os dias 8, 9 e 10 de julho de 2022, no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

Esta é a décima primeira prova da temporada na Fórmula 1. Assim como tem sido em toda a temporada, Charles Leclerc, Sergio Perez e Max Verstappen devem brigar na ponta do grid pela liderança do Mundial, ponto por ponto.

A corrida contará com dois treinos livres, um treino classificatório, a corrida sprint no sábado e a corrida da Áustria no domingo. A novidade foi criada no ano passado com o intuito de dar mais emoção nas pistas e principalmente para os torcedores.

O canal da BAND vai transmitir a corrida sprint e a prova de domingo para todo o Brasil, no período da manhã, ao vivo pela TV aberta. Para o torcedor que gosta de assistir todos os treinos, o BandSports é a opção.

Classificação dos pilotos na Fórmula 1 em 2022

1 Max Verstappen (Red Bull) – 175 pontos

2 Sérgio Perez – 129 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 126 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 111 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 102 pontos – Quem ganhou a Fórmula 1 hoje

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 77 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 50 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 44 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 39 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 22 pontos

11 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 16 pontos

12 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

13 Daniel Ricciardo (McLaren) – 15 pontos

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 13 pontos

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

16 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 3 pontos

17 Alexander Albon (Williams)– 3 pontos

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 3 pontos

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

