Flamengo x São Paulo se enfrentam neste domingo; veja onde assistir

Flamengo x São Paulo fazem um dos jogos mais aguardados da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rubro-negros e Tricolores se enfrentam neste domingo (1), às 16h, no Estádio do Maracanã.

Vice-líder da competição, os cariocas podem se isolar na liderança do campeonato apenas com um empate. Isso porque o Internacional possui os mesmos 35 pontos que o Mengo, mas perdeu ontem (31), para o Corinthians por 1 a 0.

Para o São Paulo, a vitória pode deixar a equipe mais próxima do G-4. Atualmente na quinta posição, o Tricolor está com 27 pontos, cinco atrás do Fluminense – atual quarto colocado. No entanto, os paulistas possuem apenas 15 jogos neste Brasileirão, e podem encostar nos líderes caso vença as partidas em atraso.

Flamengo x São Paulo e Sport x Athletico PR, são os únicos jogos das 16h.

Equipes são as que menos perderam neste Brasileiro

O Flamengo vem embalado no Brasileirão, a equipe não perde desde a décima rodada quando o Ceará venceu o time de Torrent por 2 a 0, no Maracanã. Mengão possui apenas três derrotas na competição.

No entanto, o time de Diniz não perde no Brasileiro desde a sétima rodada, quando o Atlético MG venceu o Tricolor por 3 a 0, no Estádio Mineirão. O São Paulo inclusive é a equipe que menos perdeu neste campeonato, com apenas duas derrotas – o outro placar negativo foi contra o Vasco, na terceira rodada.

Outro ponto positivo para os Paulistas, é que a equipe não perde para o Flamengo há cinco jogos. Nos últimos 15 confrontos entre Flamengo x São Paulo, foram três vitórias do Fla, sete empates e cinco vitórias do São Paulo.

Onde assistir Flamengo x São Paulo

A Globo transmite o Flamengo x São Paulo na TV aberta, menos para os Estados de PE e PR. Luis Roberto narra o confronto, mas com comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores.

Já o Premiere exibe o jogo para todo o Brasil na TV fechada, mas com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Maurício Noriega e Júnior.