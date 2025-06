Quem ganhou Roland Garros: Alcaraz é campeão em maior jogo da história

Alcaraz, de 22 anos, conquistou sua quinta vitória em Grand Slam e a segunda consecutiva em Roland Garros. O espanhol superou o italiano Jannik Sinner após cinco horas e meia de uma partida épica neste domingo, 8 de maio de 2025.

O espanhol venceu Jannik Sinner por 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) para conquistar o título de simples masculino do Aberto da França 2025 no domingo na quadra Philippe-Chatrier em Paris..

Tendo iniciado a temporada no saibro com seu primeiro título de Monte Carlo, Alcaraz é agora também o terceiro tenista desde o advento da ATP em 1990 a conquistar todos os títulos importantes do saibro disponíveis. A partida provou que o saibro continua sendo o território de Alcaraz.

Qual a premiação de Roland Garros?

O prêmio em dinheiro do Aberto da França aumentou seis por cento em 2025, com € 2.550.000 (£ 2,13 milhões) em disputa para os campeões de simples masculino e feminino em Roland Garros.

O prêmio total em dinheiro para o sorteio principal do torneio é de € 56.352.000 milhões (£ 47,3 milhões), com os jogadores ganhando mais à medida que avançam nas rodadas.

Em comparação, o vencedor dos títulos de simples de Wimbledon ganhou £ 2,7 milhões no ano passado, enquanto o vencedor do US Open ganhou £ 2,66 milhões e o campeão do Australian Open recebeu £ 1,76 milhão.