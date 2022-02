Fórmula 1 cancela GP da Rússia: corrida de 2022 não acontecerá

A Fórmula 1 cancela o GP da Rússia de 2022. A corrida de Sochi deveria ser realizada em 25 de setembro, mas, após a invasão em larga escala da Rússia na Ucrânia, o esporte divulgou um comunicado nesta sexta-feira (25) dizendo que é “impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias”.

Fórmula 1 cancela GP da Rússia em 2022

A invasão da Ucrânia pela Rússia entrou em seu segundo dia na sexta-feira e a Fórmula anunciou hoje, 25 de fevereiro, que GP da Rússia em 2022 está cancelado. Pilotos de F1, incluindo Sebastian Vettel, Max Verstappen e Fernando Alonso, insistiram que a corrida não deveria seguir em frente

A etapa seria realizada de 23 até 25 de setembro de 2022 no Circuito de Sochi.

No comunicado emitido, a entidade de automobilismo não condenou a Rússia, mas citou a impossibilidade da realização da prova no país.

“O Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA visita países de todo o mundo com uma visão positiva de unir as pessoas, aproximando as nações. Estamos observando os acontecimentos na Ucrânia com tristeza e choque e esperança de uma solução rápida e pacífica para a situação atual. Na quinta-feira à noite, a Fórmula 1, a FIA e as equipes discutiram a posição do nosso esporte, e a conclusão é, incluindo a opinião de todas as partes interessadas, que é impossível realizar o GP da Rússia nas circunstâncias atuais”, diz o comunicado oficial da Fórmula 1.

A mudança segue o tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel pedindo que o evento seja cancelado na quinta-feira. “Minha opinião é que não devo ir, não irei”, disse Vettel. “Acho errado correr naquele país. Sinto muito pelas pessoas, pessoas inocentes que estão perdendo suas vidas, sendo mortas por razões estúpidas sob uma liderança muito estranha e louca.”

O atual campeão mundial Max Verstappen concordou, acrescentando: “Quando um país está em guerra, não é certo correr lá”.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse na quinta-feira: “Não vejo como podemos ir para a Rússia no clima atual. É um problema para o corpo diretivo e o detentor dos direitos comerciais que são responsáveis, mas o quanto as coisas podem mudar entre agora e setembro?”

Quem vai substituir a Rússia na Fórmula 1?

Com o cancelamento a F1 na Rússia em 2022, a Fórmula 1 estuda neste momento uma possível substituta para a temporada. No entanto, durante o ano passado, a liga não colocou novas provas no calendário mesmo com a retirada de etapas.

Entretanto, de acordo com o jornal inglês The Guardian, a Túrquia poderá substituir a prova este ano. O país já recebeu duas etapas nos últimos dois anos, mesmo depois de retirar a sua participação após os casos de Covid-19 aumentarem no país no ano passado, impedindo a nação de integrar o quadro de participantes.

No ano passado, a temporada sofreu com cancelamentos de competições também por conta da pandemia em todo o mundo, com mais de três etapas sendo devidamente negadas e canceladas até mesmo por governos dos seguintes países como maneira de prevenção. Isso acontece desde 2020, após o início da pandemia e durante o campeonato do automobislimo.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Com a saída da Rússia na Fórmula 1 este ano, sobram apenas 22 corridas na temporada. O pontapé inicial será no Bahrein, país do Oriente Médio, em 18 de março, seguido da Arábia Saudita.

GP de Bahrein – 18 a 20 de março de 2022 no Circuito Internacional do Bahrein

GP da Arábia Saudita – 25 a 27 de março no Circuito Internacional de Jeddah

GP da Austrália – 08 a 10 de abril no Circuito de Albert Park

GP de Emilia Romagna – 22 a 24 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

