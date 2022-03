Fórmula 1: classificação hoje ao vivo em Jeddah; horário e onde assistir

Confira as informações sobre o treino da Fórmula 1 hoje. Foto: Reprodução / Fórmula 1 / www.formula1.com

Descubra onde assistir o segundo treino de classificação da temporada na Fórmula 1 no GP da Arábia Saudita

Os pilotos voltam a correr neste sábado (26/03) no Circuito de Jeddah a partir das 12h (Horário de Brasília), para disputar o treino classificatório da Fórmula 1, responsável por definir o grid de largada do GP da Arábia Saudita, a segunda prova da temporada 2022. Confira a seguir onde assistir ao treino de classificação da Fórmula 1 hoje ao vivo e os horários.

Que horas começa o treino de classificação da Fórmula 1

Hoje, às 9h, os pilotos realizam o último treino livres deste sábado na pista. Já o treino de classificação da Fórmula 1 hoje vai começar a partir das 12 horas, no horário de Brasília, com todos os pilotos correndo no Circuito de Jeddah, pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita.

O classificatório poderá ser assistido ao vivo no canal da BAND para todos os estados do Brasil na TV aberta e totalmente de graça. Já o canal do BandSports, em operadoras da TV paga, transmite os dois treinos da segunda prova neste sábado.

Para acompanhar online, basta acessar o site da Band (www.band.uol.com), com a emissora realizando a retransmissão do treino, assim como no aplicativo BandPlay para Android e iOS.

INFORMAÇÕES DE ONDE ASSISTIR A FÓRMULA 1 HOJE

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita

GP da Arábia Saudita na Fórmula 1

Além do extremo calor do Oriente Médio, a sexta-feira foi repleta de desafios, conflitos e emoções. Após o incêndio em um depósito de petróleo em Jeddah, próximo da pista onde os pilotos corriam pela manhã e a tarde, o alerta vermelho foi ligado para a FIA sobre a realização ou não da prova.

Após um extenso dia de reuniões com as lideranças, a entidade optou por dar continuidade na etapa da Arábia Saudita.

Com isso, o treino de classificação da Fórmula 1 hoje, neste sábado, vai acontecer, assim como a corrida no domingo. Dessa maneira, confira a seguir a programação.

Sábado (26/03) – GP da Arábia Saudita na F1

Treino Livre 3 – 11h (BandSports)

Treino Classificatório – 14h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (27/03) – GP da Arábia Saudita na F1

Corrida do GP de Abu Dhabi – 14h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 22h (BandSports)

Treinos livres na sexta-feira da F1

Mais uma vez, a surpresa da temporada foi a Ferrari. No primeiro treino livre da Fórmula 1 na sexta-feira, Charles Leclerc dominou o Circuito de Jeddah. O monegasco garantiu-se em primeiro lugar sob o tempo de 1m30s772, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, e Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, fecharam o pódio.

Já no segundo treino livre, novamente o jovem piloto da Ferrari tomou a frente e se dispôs a fazer o melhor tempo da corrida nesta sexta, com 1m30s074. Verstappen mais uma vez ficou em segundo lugar enquanto Carlos Sainz, companheiro da Ferrari, fechou o pódio. Lewis Hamilton garantiu-se em quinto lugar.

